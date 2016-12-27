توقعات بتجاوز صادرات إسرائيل 100 مليار دولار في 2017

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القدس المحتلة – قال معهد التصدير الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن تنمو صادرات إسرائيل بنسبة 6% في 2017 لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وبعد أن واجهت صعوبات في الأعوام القليلة الماضية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وقوة الشيقل الإسرائيلي نمت الصادرات 3% هذا العام إلى حوالي 95 مليار دولار وترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو سريع لصادرات خدمات التكنولوجيا المتطورة؛ كما أوردت «رويترز».

وقال المعهد إن صادرات التكنولوجيا المتطورة -وفي مقدمتها خدمات البرمجيات والبحوث والتطوير- حققت قفزة بلغت 30 بالمئة في 2016 لتصل إلى 20 مليار دولار في حين تراجعت صادرات البضائع لثاني عام على التوالي. وأضاف أن الصادرات إلى الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوى في ست سنوات في حين واصلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي -أكبر شريك تجاري لإسرائيل- التراجع.

وشكلت الصادرات حوالي 31% من النشاط الاقتصادي لإسرائيل في 2016. ويتوقع بنك إسرائيل المركزي أن النمو هذا العام سيبلغ 3.5% وسيتباطأ قليلا إلى 3.2% في 2017 وإلى 3.1% في 2018.

وقال رمزي جاباي رئيس المعهد “بعد بضع سنوات من التباطؤ سيكون 2017 عاما فارقا في الصادرات حيث ستزيد الصادرات وتعزز معدلات النمو الاقتصادي في الاعوام المقبلة.”