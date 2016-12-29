توقعات فورين بوليسي للأزمات المحتمل اندلاعها في 2017

رؤية

ترجمة – آية سيد

المصدر – فورين بوليسي

تحدث دونالد ترامب مؤخراً أمام حضور في فاييتفيل, كارولينا الشمالية, وأشار إلى عزمه على إتباع سياسة خارجية أكثر تقييداً في 2017 وما بعدها. لقد شجب قائلاً, “نحن نحارب في مناطق لا ينبغي أن نحارب فيها. هذه الحلقة المدمرة من التدخل والفوضى يجب أن تنتهي.” وصرّح الرئيس المنتخب, مردداً الآراء المؤيدة لعدم التدخل التي تنادي بها بكين وموسكو, أن “احترام السيادة المتبادلة يساعد في تكوين قاعدة من الثقة والتفاهم.”

ربما يطمح ترامب في دور أمريكي متضائل على الصعيد العالمي, لكن الأزمات الدولية سوف تظهر في العام القادم والتي ستختبر عقيدته البلاغية عن ضبط النفس. من أجل مساعدة إدارته في منح الأولوية والتخطيط لتلك الأزمات التي لا مفر منها, أجرى مركز الإجراءات الوقائية التابع لمجلس العلاقات الخارجية استطلاع الأولويات الوقائية السنوي التاسع. يحدد الاستطلاع الحالات الطارئة المنطقية ويصنفها بناءً على أرجحية حدوثها في العام المقبل وتأثيرها المحتمل على المصالح الأمريكية.

حصلت المرحلة الأولى من الاستطلاع على 2000 اقتراح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والبريد الإليكتروني. من خلالها, حدد الخبراء 30 صراعاً محتملاً يمكن أن يندلعوا أو يزدادوا سوءً في 2017. ثم أرسلنا استطلاعاً عشوائياً إلى 7 آلاف مسئول حكومي, وخبير في السياسة الخارجية, وأكاديمي أمريكي يطلب منهم تقدير أرجحية حدوث الثلاثين حالة طارئة, وما هو تأثيرهم المحتمل على المصالح الأمريكية. وأخيراً, تم تسجيل الردود على الاستطلاع التي تجاوزت 500 وفقاً لتصنيفها, وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات من الأولوية الوقائية: مرتفع, ومتوسط, ومنخفض.

ماذا كانت النقاط الرئيسية؟

إن أحد الاختلافات الكبيرة بين استطلاع هذا العام والثمانية استطلاعات السابقة هو إنه يوجد عدد أقل من الصراعات في الشرق الأوسط التيتُعتبر “أولوية مرتفعة” في 2017. على سبيل المثال, تم تخفيض تصنيف كلا من العراق وليبيا إلى أولويات “متوسطة” للعام التالي. مقارنة بـ2016, أربعة صراعات في الشرق الأوسط الكبير خرجت من القائمة وحلت مكانها تسع حالات طارئة جديدة, واحدة منها فقط تقع في الشرق الأوسط.

تضمنت هذه الحالات التسع الجديدةخطر الاستبدادية المتزايدة والاضطراب السياسي في الفلبين وتركيا (كلاهما مخاوف “متوسطة” جديدة). السبع حالات الطارئة الأخرى ذات “الأولوية المنخفضة” تضمنت: ازدياد حدة الأزمة السياسية الحالية في بوروندي, والاضطراب المدني والعنف العرقي المتزايد في إثيوبيا, وهجمات حركة الشباب المتواصلة في الصومال والدول المجاورة, والاضطراب السياسي في تايلاند المتعلق بالخلافة الملكية, والاضطراب والعنف المنتشر في زيمبابوي, والاضطراب السياسي في كولومبيا النابع من انهيار إتفاقية السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية, والاندلاع الجديد لصراع عسكري بين أرمينيا وأذربيجان على مرتفعات قرة-باغ.

بصورة مماثلة, اختفت تسع حالات طارئة من استطلاع العام الماضي: الاضطراب السياسي في مصر, وتصعيد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في المكسيك, والعنف الطائفي المتزايد في لبنان, والاضطراب السياسي المتزايد في الأردن, والمواجهة المحتملة بين إيران والولايات المتحدة و/أو حلفائها حول تورط إيران في صراعات إقليمية, والاضطراب السياسي في السعودية, وتصعيد التشدد الإسلامي في روسيا, وتصعيد العنف الطائفي في جمهورية أفريقيا الوسطى, وازدياد حدة العنف الطائفي في ميانمار.

وأخيراً, إحدى الحالات الطارئة المفاجئة لم تصل إلى استطلاعنا, حيث إنها سقطت خارج نطاق اختصاص السياسة الخارجية الخاص بنا. عندما طلبنا من الـ7 آلاف مسئول وخبير أن يكتبوا الحالات الطارئة بالنسبة لهم التي لم تدخل ضمن الثلاثين التي قدمناها, سلط الكثير منهم الضوء على مخاطر الاضطراب السياسي والعنف داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال, أدرج بعضهم التالي:

“الاضطراب الداخلي داخل الولايات المتحدة بسبب الشعبوية الصاعدة في جناحي اليمين واليسار”

“انتخاب دونالد ترامب”

“الاضطراب السياسي الأمريكي الداخلي! خطاب العنف والتطرف المتواصل ما بعد الانتخابات”

إليك النتائج الكاملة للاستطلاع:

المستوى الأول: سبع حالات طارئة مثلت الأولويات الوقائية المرتفعة لدى صناع السياسة الأمريكية

أزمة حادة في كوريا الشمالية بسبب اختبار الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات, أو الاستفزاز العسكري, أو الاضطراب السياسي الداخلي.

مواجهة عسكرية متعمدة أو غير مقصودة بين روسيا وأعضاء الناتو, نابعة من سلوك روسيا الجازم في أوروبا الشرقية.

هجوم إلكتروني مدمر على البنية التحتية الحيوية الأمريكية.

هجوم إرهابي له خسائر كبيرة على الأراضيالأمريكية أو على حليف في معاهدة ينفذه إرهابيون أجانب أو من أبناء الوطن.

عنف واضطراب متزايد في أفغانستاننتيجة للتعزيز المتواصل لتمرد طالبان والانهيار المحتمل للحكومة.

ازدياد حدة العنف بين تركيا والجماعات المسلحة الكردية المختلفة داخل تركيا وفي البلاد المجاورة, من بينها إيران والعراق وسوريا.

ازدياد حدة الحرب الأهلية في سوريانتيجة للدعم الخارجي المستمر للأحزاب المتناحرة, ومن ضمنه التدخل العسكري لقوى خارجية.

المستوى الثاني: ثلاثة عشر حالة طارئة مثلت الأولويات الوقائية المتوسطة

مواجهة مسلحة في بحر الصين الشرقي بين الصين واليابان, نابعة من التوترات حول السيادة على جزر سينكاكو/دياويو, التي ستسحب الولايات المتحدة إلى الصراع.

مواجهة مسلحة على المناطق البحرية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بين الصين وواحدة أو أكثر من دول جنوب شرق آسيا المطالبة بنفس الشيء – بروناي, وتايوان, وماليزيا, والفلبين, وفيتنام – والتي ستسحب الولايات المتحدة.

اضطراب سياسي في دول الإتحاد الأوروبي الذي يتفاقم بسبب تدفق اللاجئين والمهاجرين, مع اضطراب مدني متزايد, أو هجمات إرهابية متفرقة, أو ممارسة عنف ضد اللاجئين والمهاجرين.

مواجهة عسكرية حادة بين الهند وباكستان يثيرها هجوم إرهابي كبير أو اضطراب متزايد في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية.

مزيد من التمزق في العراق بسبب الخلافات السياسية والمواجهات العنيفة بين المجتمعات السُنية والشيعية والكردية, التي يزيدها سوءً وجود تنظيم الدولة الإسلامية.

توترات متصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤدي إلى هجمات على المدنيين, وإحتجاجات واسعة النطاق, ومواجهات مسلحة.

تمزق سياسي متواصل في ليبيا, يزيده سوءً وجود تنظيم الدولة الإسلامية, يصاحبه عنف متصاعد ومزيد من التدخل العسكري الخارجي.

عنف داخلي واضطراب سياسي متزايد في باكستان تسببه الجماعات المسلحة المتعددة والتوتر بين الحكومة وأحزاب المعارضة.

اضطراب سياسي متزايد في الفلبين ينشأ من معارضة أجندة السياسة الداخلية والخارجية للحكومة.

اضطراب سياسي متزايد في تركيا ينشأ من الاستبدادية المتزايدة عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

عنف متزايد في شرق أوكرانيا بين الميليشيات التي تدعمها روسيا وقوات الأمن الأوكرانية, يصاحبه تدخل عسكري روسي علني محتمل.

حرب أهلية متزايدة الحدة في اليمن نابعة من التدخل العسكري بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين والتي ستزيد من تمزق الدولة.

أزمة اقتصادية واضطراب سياسي متفاقم في فنزويلا تؤدي إلى اضطراب مدني عنيف.

المستوى الثالث: الحالات الطارئة التي مثلت أولويات وقائية منخفضة.

تزايد حدة الأزمة السياسية في بوروندي وتصعيد العنف بين قوات الدولة, وجماعات المعارضة, والمدنيين.

اضطراب سياسي متزايد في جمهورية الكونغو الديموقراطية بسبب الانتخابات المؤجلة, مما يؤدي إلى عنف واسع النطاق.

اضطراب مدني وعنف عرقي متزايد في إثيوبيا رداً على قمع الحكومة.

عنف واضطراب سياسي متزايد الحدة في نيجيريا متعلق بالصراعات مع بوكو حرام في الشمال الشرقي وصراعات أخرى في منطقة الدلتا.

هجمات متواصلة لحركة الشباب في الصومال والبلاد المجاورة.

تزايد حدة الحرب الأهلية في جنوبالسودان نتيجة للانقسامات السياسية والعرقية, مصحوبة بآثار تبعية مزعزعة للاستقرار في الدول المجاورة.

اضطراب سياسي في تايلاند نتيجة للغموض الذي يحيط بالخلافة الملكية – في أعقاب وفاة الملك بوميبول أدولياديج في أكتوبر 2016 – والحكم العسكري المستمر.

اضطراب وعنف منتشر في زيمبابوي متعلق بخلافة الرئيس روبرت موغابي.

اضطراب سياسي في كولومبيا عقب انهيار إتفاقية السلام بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية, مما يسبب استئناف للتمرد.

اندلاع لصراع عسكري بين أرمينيا وأذربيجان على منطقة قرة-باغ المتنازع عليها.

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