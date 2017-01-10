توقيع بروتوكول تعاون طبي بين القوات المسلحة المصرية وفرنسا

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – وقع مجمع الجلاء الطبي التابع للقوات المسلحة المصرية، وهيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس، بروتوكولاً للتعاون الطبي في مجال التمريض، والذي يأتي استمرارًا لدور القوات المسلحة المصرية في تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للقوات المسلحة في مصر بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر في مختلف المجالات بين مصر وفرنسا.

وألقى اللواء طبيب بهاء زيدان، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء، كلمة أكد فيها على أهمية البروتوكول والذي يأتي تتويجًا للعلاقات المصرية الفرنسية المتنامية وجهود القوات المسلحة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة داخل المنشأت والمراكز الطبية التابعة لها، مشيرًا إلى الدعم الفكري واللوجيستي الذي تقدمه القيادة العامة للمنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتحقيق الريادة الطبية والخدمية محليًا ودوليًا.

فيما أكد السفير الفرنسي أندريه باران، على سعادته بتوقيع هذا البروتوكول والذي يأتي نتيجة الجهد المتواصل بين الدولتين، وهو جزء من الاتفاقيات التي وقعها الرئيسان المصري والفرنسي في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين ومنها “تطوير برامج منظومة الرعاية الصحية في مصر”.

كما استعرض ممثلو هيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس بنود االبروتوكول، والذي يتيح للجانبان تدريب وتأهيل كوادر وأطقم التمريض في مختلف التخصصات وإيفاد بعثات من كلا الجانبين والوقوف على آخر التطورات العالمية لوسائل تطوير الأداء في المنظومة الصحية وتطبيق معايير وعناصر الجودة الشاملة في هذا المجال.

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة المصرية، وعدد من الخبراء الأجانب، وأعضاء هيئة التمريض بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.