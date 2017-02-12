توقيف العشرات خلال «تظاهرات الاغتصاب» في باريس

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واشنطن – تم توقيف عشرات الأشخاص في فرنسا على هامش تظاهرة دعما لتيو الشاب من أصول إفريقية الذي اغتصب بهراوة أثناء اعتقاله في الثاني من فبراير بينهم 37 السبت في صدامات في ضواحي باريس.

والأحد، أزيلت في مدينة بوبينيي الضاحية الواقعة في شمال شرق باريس آثار اعمال عنف وقعت السبت اثر احراق سيارات وتحطيم واجهات محلات تجارية وتخريب مطعم للوجبات السريعة.

وكانت التظاهرة بدأت بهدوء بعد ظهر السبت مع كلمات ألقيت لإدانة عنف عناصر الشرطة وما تعرض له تيو وأثار استياء كبيرا في البلاد. والشاب البالغ الـ22 من العمر دعا الثلاثاء إلى الهدوء، وهو لا يزال في المستشفى إثر الاغتصاب المفترض اثناء توقيفه.

ووسط أجواء الفوضى أنقذ فتى في الـ16 وهو أحد المتظاهرين الذين كانوا يغادرون المكان، فتاة صغيرة كانت في سيارة احترق غطاء محركها.

وقال إن الوالدة تمكنت من إخراج طفلها “البالغ من العمر عامين” لكن الفتاة التي هي في الخامسة أو السادسة بقيت في السيارة، وفقا لـ”فرانس برس”.

وقال الشاب إمانويل تولا الذي أشادت مواقع التواصل الاجتماعي الأحد بتحركه، “شعرت بالخوف لأنه كان يمكن أن تنفجر السيارة في أي لحظة. ولم أرغب في ترك فتاة صغيرة داخلها”.

ووقعت حوادث متفرقة حتى منتصف الليل في بوبينيي والمناطق القريبة كما قال مصدر في الشرطة. وتم توقيف 37 شخصا.

والسبت، أوقف ثمانية أشخاص لارتكاب أعمال عنف و25 ليلة الجمعة.

وتقع أعمال عنف كل ليلة منذ أسبوع في مدن عدة في ضواحي باريس كمدينة أولني-سو-بوا في دائرة سين-سان-دوني التي يتحدر منها تيو.

والسبت نظمت تظاهرات أخرى طالبت بـ”العدالة لتيو” في روان (غرب فرنسا) ما أدى إلى وقوع أضرار وتوقيف شخصين، وكذلك في تولوز (جنوب غرب) ونانت (غرب) بدون حوادث تذكر.

وتظاهر الأحد نحو 150 شخصا معظمهم من الشبان في بوردو (جنوب غرب).

ووجهت إلى أحد الشرطيين الأربعة الذين أوقفوا تيو تهمة الاغتصاب وإلى الثلاثة الآخرين تهمة ارتكاب أعمال عنف”، وفقا لـ«سكاي نيوز».