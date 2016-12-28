تونس تفوز بجوائز مهرجان الحرية العربي للمسرح

رؤية

الإسكندرية- فازت المسرحية التونسية “فورماتاج” بأبرز جوائز الدورة الأولى عربيا لمهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس الثلاثاء.

وفازت المسرحية بالجائزة الكبرى “أفضل عرض” إضافة إلى جوائز أفضل مخرج وحصل عليها نصر الدين جلول وأفضل ممثلة وحصلت عليها عواطف مبارك.

أقيم المهرجان في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر كانون الأول في مركز الحرية للإبداع بمشاركة فرق من الأردن وتونس والمغرب والكويت وسلطنة عمان في حين تعذر حضور فرقة عشاق الخشبة بالوادي من الجزائر.

وفاز بجائزة أفضل ممثل خالد أزويشي عن دوره في العرض المسرحي المغربي (ليام .. اليام) لفرقة نادي المرأة بفاس، وفقا لوكالة «رويترز».

وفاز بجائزة أفضل نص مسرحي عمرو عرفة عن إعداده العرض المسرحي الأردني (الصورة رمادي) لفرقة مسرح عالخشب.

وفازت دنيا عزيز بجائزة أفضل ديكور عن العرض المصري (شق القمر) فيما فازت سناء شدال بجائزة أفضل أزياء عن عرض (ليام .. اليام) من المغرب.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للمسرحية المصرية (شق القمر) إخراج ريهام عبد الرازق.

وأوصت لجنة تحكيم المهرجان في بيانها الختامي بتوسيع دائرة المشاركة العربية في الدورة القادمة وضم عروض أجنبية حتى يتحول المهرجان إلى العالمية وكذلك زيادة ميزانيته.

وقدمت اللجنة شهادتي تميز إلى مروان مارادونا لتميزه في التمثيل بالعرض المصري (أغلقت القضية) وسفيان الملولي لتميزه في الغناء بالعرض المغربي (ليام .. اليام).