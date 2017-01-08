تويتر يسخر من «تجنيد البنات» ويهاجم «أوين» ويفتخر بـ«الرمح الذهبي»

رؤية – مها عطاف

هاشتاج «الرمح الذهبي لتحرير تعز» يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، صباح اليوم الأحد، هاشتاج بعنوان «الرمح الذهبي لتحرير تعز»، وهي عملية تهدف إلى تحرير تعز من مليشيات الانقلابيين، بإسناد جوي ولوجستي من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وكتب أحد الرواد: “اللهم احفظ جنود التحالف العربي في اليمن، وعجل نصرهم وسدد رميهم”، وكتب آخر: “اللهم انصرهم وثبت اقدامهم و زعزع شمل الاعداء واجعل الخوف في صدورهم واجعل كيدهم في نحرهم يالله“.

اللهم احفظ جنود التحالف العربي في #اليمن، وعجل نصرهم وسدد رميهم#الرمح_الذهبي_لتحرير_تعز — أحمد عبيد الكعبي (@uae_340) January 8, 2017

اللهم احفظ #قوات_التحالف وانصرهم وسدد رميهم ومكن لهم الارض وثبت عزمهم وأيدهم بقوتك #الرمح_الذهبي_لتحرير_تعز pic.twitter.com/0t6wJz1LVb — بن عروهه 💙💫 (@6ma3T) January 8, 2017

اللهم انصرهم وثبت اقدامهم و زعزع شمل الاعداء واجعل الخوف في صدورهم واجعل كيدهم في نحرهم يالله #الرمح_الذهبي_لتحرير_تعز — أحمدبن طمروق الظهوري (@UAE1VIPAHMED) January 8, 2017

#الرمح_الذهبي_لتحرير_تعز

حنا لها يا سيدي حنا لها

اكفخ بناهاماتنا ما تنحني

سير بنا والحرب حنا رجالها

روس العدا نقطف ونفنيها نفي#الإمارات 🇦🇪 pic.twitter.com/TtU0grADr9 — أم فلاح ناشطة وطنية (@om_falah1) January 8, 2017

اللهم 🇸🇦🇦🇪احفظهم ووفقهم و انصرهم و احق الحق و اهزم من يعيثون الفساد و يقتلون العباد #الرمح_الذهبي_لتحرير_تعز — علي فرحان (@XwOTk3ROa7HgXtL) January 8, 2017

نشطاء «تويتر» يمدحون القيصر

بعد ظهور المطرب «كاظم الساهر» في برنامج «آراب أيدول»، أمس السبت، على فضائية «إم بي سي»، فاجأ الجمهور والمشاهدين بتقديم إحدى أغانيه على المسرح، وسط إعجاب الجميع، مما دشن الرواد هاشتاج «كاظم الساهر»، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، ومدحوا القيصر وأدائه على المسرح، كتب أحدهم: “إذا غنى أطرب صوته من لا أذن له وحركت مشاعره من خلى قلبه من الاحساس، كلما مر الزمان على أغنية له زادت جمالآ وازدت شوقآ لسماعها”، وكتبت الفنانة أحلام على حسابها الرسمي: “تحية كبيرة للفنان القيصر كاظم الساهر، نورتنا، تحية للعراق”.

تحية كبيرة للفنان القيصر كاظم الساهر … نورتنا .. تحية للعراق 💜 #ArabIdol #JudgeAhlam — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) January 7, 2017

#كاظم_الساهر

إذا غنى أطرب صوته من لا أذن له وحركت مشاعره من خلى قلبه من الاحساس

كلما مر الزمان على أغنية له زادت جمالآ وازدت شوقآ لسماعها — ВáŚmã (@Basma__b93) January 8, 2017

#كاظم_الساهر وهل هناك اعضم من القيصر — Zoza (@zoza21234) January 8, 2017

كاظم الساهر مش بيقول كلام حلو كده عادي .. لأ كلام يخليك متنح من حلاوته 😍😍 — NehalShata (@NahLoOoZa) January 8, 2017

رواد مصريون يسخرون من «تجنيد البنات» على تويتر

تصدر هاشتاج «تجنيد البنات»، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين المصغر «تويتر»، بعد توارد الأخبار عن ضم الفتيات المصريات إلى الخدمة العامة، إلى أن تجاوز الـ20 ألف تغريدة، وكانت أغلب التعليقات ساخرة، جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أن القرار قديم ومتعلق بأداء الخدمة العامة ( العمل في وظيفة حكومية دون الحصول على راتب لفترة معينة) ولا يعني التجنيد العسكري للفتيات، إلا أن المغردين استمروا في ابداء آرائهم عن الموضوع.

عسكري ندي، ارمي اللبانه اللي ف بوقك واقفي عدل !!

– لو مش عجبك روّحني..😌✋#تجنيد_البنات — #♓esham_🅰ram⚓ (@HeshamAaram) January 7, 2017

* الصاعقة *

– عسكري نُهى كُلِي التعبان دا ..

= آسفة يا فندم عامله ريجيم !#تجنيد_البنات — ٱﻟـبـٺ ﻧۉۉﺳٱآ🌸. (@nosiba3atefsh) January 7, 2017

هى البنات قلقانة من الجيش ليه ؟ 90% منكم هيطلعوا overweight اصلا 😂 #تجنيد_البنات — Fares eldkrory (@fares_eldkrory) January 8, 2017

اللي بيحبك بجد هيستناكي لما تخلصي تجنيد.👮🏻‍♀️#تجنيد_البنات — الأسمَرانِي♛ (@HishamSaidPinko) January 8, 2017

#تجنيد_البنات ونتخانق يوم الحرب بقا عشان مجتمع ذكوري.. عسكري نزل يجري من المدرعة ونسي يمسك ايد زميلته ينزلها لمجرد انها اتأخرت قصاد المراية — FYLASOUF #قاسميات (@QassimMohamad) January 8, 2017

«تويتر» يهاجم «أوين» بسبب سخريته من «رونالدو»

هاجم رواد «تويتر» النجم الإنجليزي السابق «مايكل آوين» بسبب تغريدته التي سخر فيها من الوزن الزائد للأسطورة البرازيلية رونالدو وذلك خلال الاحتفالية الذي أقامها ريال مدريد بمناسبة حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخ اللاعب، وكتب «آوين»: “كنت أظن أني حجمي يزداد حتى رأيت صديقي السابق رونني في الملعب”، وبدأ بعدها المغردون في الهجوم بشدة عليه، وأغلب هذه التصريحات كانت تدور حول أنه لاعب بلا قيمة وأن رونالدو هو الأسطورة الحية لهجوم ريال مدريد.

@themichaelowen he might be twice the size of you but he was twice the player you ever were as well — Greg Troy (@greg_troy) January 7, 2017

@themichaelowen hes not your mate he probably doesnt even remember you you worm — Rory (@delaro) January 7, 2017

@themichaelowen classy tweet ! At least he's never been sacked from talking bollocks during commentary on BT sport !! — Rob Ross (@gooner145) January 7, 2017

@themichaelowen don't disrespect a man your not worthy of — Joga Bonito (@fighting_gooner) January 7, 2017