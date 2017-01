تويتر يسخر من «تجنيد البنات» ويهاجم «أوين» ويفتخر بـ«الرمح الذهبي»

رؤية – مها عطاف

هاشتاج «الرمح الذهبي لتحرير تعز» يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، صباح اليوم الأحد، هاشتاج بعنوان «الرمح الذهبي لتحرير تعز»، وهي عملية تهدف إلى تحرير تعز من مليشيات الانقلابيين، بإسناد جوي ولوجستي من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وكتب أحد الرواد: “اللهم احفظ جنود التحالف العربي في اليمن، وعجل نصرهم وسدد رميهم”، وكتب آخر: “اللهم انصرهم وثبت اقدامهم و زعزع شمل الاعداء واجعل الخوف في صدورهم واجعل كيدهم في نحرهم يالله“.

نشطاء «تويتر» يمدحون القيصر

بعد ظهور المطرب «كاظم الساهر» في برنامج «آراب أيدول»، أمس السبت، على فضائية «إم بي سي»، فاجأ الجمهور والمشاهدين بتقديم إحدى أغانيه على المسرح، وسط إعجاب الجميع، مما دشن الرواد هاشتاج «كاظم الساهر»، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، ومدحوا القيصر وأدائه على المسرح، كتب أحدهم: “إذا غنى أطرب صوته من لا أذن له وحركت مشاعره من خلى قلبه من الاحساس، كلما مر الزمان على أغنية له زادت جمالآ وازدت شوقآ لسماعها”، وكتبت الفنانة أحلام على حسابها الرسمي: “تحية كبيرة للفنان القيصر كاظم الساهر، نورتنا، تحية للعراق”.

رواد مصريون يسخرون من «تجنيد البنات» على تويتر

تصدر هاشتاج «تجنيد البنات»، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين المصغر «تويتر»، بعد توارد الأخبار عن ضم الفتيات المصريات إلى الخدمة العامة، إلى أن تجاوز الـ20 ألف تغريدة، وكانت أغلب التعليقات ساخرة، جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أن القرار قديم ومتعلق بأداء الخدمة العامة ( العمل في وظيفة حكومية دون الحصول على راتب لفترة معينة) ولا يعني التجنيد العسكري للفتيات، إلا أن المغردين استمروا في ابداء آرائهم عن الموضوع.

«تويتر» يهاجم «أوين» بسبب سخريته من «رونالدو»

هاجم رواد «تويتر» النجم الإنجليزي السابق «مايكل آوين» بسبب تغريدته التي سخر فيها من الوزن الزائد للأسطورة البرازيلية رونالدو وذلك خلال الاحتفالية الذي أقامها ريال مدريد بمناسبة حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخ اللاعب، وكتب «آوين»: “كنت أظن أني حجمي يزداد حتى رأيت صديقي السابق رونني في الملعب”، وبدأ بعدها المغردون في الهجوم بشدة عليه، وأغلب هذه التصريحات كانت تدور حول أنه لاعب بلا قيمة وأن رونالدو هو الأسطورة الحية لهجوم ريال مدريد.

@themichaelowen he might be twice the size of you but he was twice the player you ever were as well

— Greg Troy (@greg_troy) January 7, 2017