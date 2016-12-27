«تويتر» يغلق حسابات تابعة لـ«تنظيم القاعدة»

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قام موقع التدوين المصغر «تويتر»، بإغلاق حسابات عدد من الشخصيات الرئيسية في تنظيم القاعدة، من بينهم القيادي الأردني «عمر محمود» الملقب بـ«أبو قتادة».

يذكر أن تلك الحسابات كانت تركز على الحرب في سوريا، ومهاجمة التنظيم الإرهابي «داعش»، ووفق ماذكرته صحيفة «غارديان» البريطانية، فإن حسابات «أبي قتادة» الذي يعتبر «الزعيم الروحي» للقاعدة، والقيادي الآخر «أبي محمد المقدسي»، وحساب أخرى، جرى إغلاقها من طرف «تويتر».

وقال الباحث في جامعة برينستون الأميركية «كول بانزل»، إن الحسابات الثلاثة كانت تتوفر لآلاف المتابعين، مضيفا أنها كانت «قلب» شبكة الإنترنت لأنصار القاعدة.

وفي وقت لم تعلّق فيه “تويتر” على الخبر، يبدو أن الشركة شرعت في شنّ هجمات على أنصار القاعدة، بعدما كان يستهدف بشكل كبير أنصار “داعش”.

وفي هذا الصدد، ذكر «بانزل» أن “تويتر كان متساهلا مع تنظيم القاعدة بالمقارنة مع داعش، لكن يبدو أن الأمور ستتغير الآن إذ باتت هذه المنصة الاجتماعية تستهدف الشخصيات الكبيرة والرئيسية في القاعدة”.