«تيريزا ماي» تعاند البريطانيين وترحب بـ«ترامب» في لندن

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لندن – رفضت «تيريزا ماي» رئيسة الوزراء البريطانية، عريضة تعترض على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى لندن، والذي وقع عليها مليون شخص، طالبوا فيها بإلغاء الزيارة المرتقبة، على اعتبار أنها ستسيء إلى الملكة إليزابيث.

وقالت الحكومة البريطانية، في ردها على العريضة، إنها تقر بقوة وجهات النظر فيها، لكن زيارة ترامب إلى البلاد يجب أن تحظى بالاحترام اللازم، وفق قولها.

وتابعت أن بريطانيا سترحب بالرئيس الأميركي، متى ما جرى ترتيب تاريخ إجراء الزيارة، التي ستكون الأولى للرئيس الأميركي إلى لندن منذ توليه المسؤولية في 20 يناير الماضي.

يذكر أن «ماي» أجرت زيارة إلى واشنطن، أواخر يناير الماضي، لبحث آفاق العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، في ضوء خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ووصول ترامب إلى الحكم.

وكانت مواقف ترامب بشأن النساء والهجرة وحظر مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، قد أثارت احتجاجات واستياءً في بريطانيا.