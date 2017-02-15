تيلرسون يتوجه لألمانيا وسط قلق حلفاء أمريكا من سياسة ترامب

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واشنطن- توجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية بون في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه لإجراء مباحثات مع نظرائه في مجموعة العشرين في حين يتساءل كثيرون عن مدى تأثير شعار “أمريكا أولا” الذي رفعه الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وبحسب وكالة رويترز، سيشارك تيلرسون أيضا في سلسلة جلسات عن تغيير النظام العالمي والتعاون مع أفريقيا والحيلولة دون نشوب الصراعات. وستكون الجلسات تمهيدا لقمة زعماء مجموعة العشرين المقررة في يوليو بمدينة هامبورج الألمانية والتي من المزمع أن يحضرها ترامب.

ويشعر حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من صعوبة التكهن بأفعال ترامب والمدى الذي يمكن أن يصل إليه في تحذيره للصين وإيران بسبب تصرفاتهما وما إذا كان سيتنصل من معاهدات مبرمة منذ وقت طويل ويمزق الاتفاق النووي مع إيران ويشيد جدارا على الحدود مع المكسيك ويحسن العلاقات مع موسكو.

ويتوجه ترامب إلى الاجتماعات بعد استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين لأنه ضلل البيت الأبيض بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة. وكان فلين همزة الوصل الرئيسية للإدارة الأمريكية الجديدة مع سفراء أجانب كثيرين في واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه “أعتقد أنه سيقوم بجولة استماع في المقام الأول” مضيفا أن هذا قد يحبط حلفاء الولايات المتحدة. وتابع “إذا قال (رجلنا) ’حسنا أنا هنا فقط لأستمع’ فسيكون هذا أمرا محبطا.”

ويتمتع تيلرسون بخبرة دولية في مجال الأعمال بحكم توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل في السابق لكنه لم يتول أي منصب حكومي من قبل. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن تيلرسون سيلتقي بنظرائه في بريطانيا والسعودية وسلطنة عمان أثناء وجوده في بون وسيشارك في اجتماعات أكبر بشأن اليمن وسوريا.

وسيعقد تيلرسون أيضا اجتماعه الأول مع نظيره الروسي سيرجي لافروف منذ توليه وزارة الخارجية الأمريكية. وكان لافروف يلتقي بصفة منتظمة مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري لبحث الأزمة السورية.

وتشمل مجموعة العشرين اقتصادات دول متقدمة وناشئة مثل الصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والبرازيل، وقال جيم ويلكينسون وهو مستشار كبير لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس إن من المهم بالنسبة لتيلرسون تأسيس علاقة مع نظرائه الوزراء أثناء رحلته الأولى.

وأضاف “هذه الكيمياء مع النظراء تبدأ في الرحلة الأولى. سيبحث الوزير تيلرسون ونظراؤه بعض أصعب القضايا حول العالم ويتطلب هذا الثقة.”