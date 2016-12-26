ثلاثة قتلى في تمرد داخل سجن بجنوب أفريقيا

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بريتوريا – قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 26 آخرون في تمرد داخل سجن في بورت اليزابيث بجنوب افريقيا، حسبما أعلنت السلطات اليوم الإثنين.

وبحسب «فرانس برس»، قال المتحدث باسم مصلحة السجون لوغان مايستري «وقعت مواجهة بين حراس وسجناء اسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين»، من دون ان يحدد ان كان الضحايا حراسا او سجناء.

وتوجهت مروحية وسيارات اسعاف الى سجن سانت البانز فيما كان حراس يحاولون إعادة النظام، وسبق ان شهد السجن اعمال شغب دامية في 2013، وسيتوجه وزير العدل مايكل ماسوتا الى السجن الثلاثاء.

ودعا حزب التحالف الديموقراطي المعارض الى التحقيق في ما حصل، مضيفا «ليست المرة الاولى التي تحصل فيها حوادث عنيفة في هذا السجن».

والشغب في السجون مألوف في مقاطعة شرق الكاب التي عاصمتها بورت اليزابيث.