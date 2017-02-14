ثلاثية الاستخبارات المركزية والبنتاجون والبيت الأبيض باتت مهددة

رؤية ـ جاسم محمد

واشنطن – أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الثلاثاء، 14 فبراير 2017، استقالة “مايكل فلين” مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا وأتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة. وأفادت تقارير بأنه قد ظلل مسؤولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسي. وأضافت أن “فلين” قد يكون عرضة لابتزاز من الروس. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن اسم الجنرال المتقاعد “ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مطروح لتولي المنصب، لكن يبقى ذلك مستبعدا كونه اتهم سابقا في قضية تسريب معلومات.

وفي اعقاب استقالة “فلين” عين البيت الأبيض، الجنرال “جوزيف كيث كيلوج” مستشارا لشؤون الأمن القومي الأمريكي، بعد استقالة المستشار السابق مايكل فلين. وسبق أن قدم فلين اعتذاره، لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن تضليله بشأن اتصالاته بمسؤولين روس، بعد أن أبلغه بأنه لم يناقش العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب السلطة في الـ 20 من يناير 2017، ما دفع بنس للدفاع عنه في مقابلات تلفزيونية لاحقة. التقارير كشفت بإن هذه المحادثات “أعطت الكرملين إشارة مغلوطة بأن موسكو يمكن أن تنتظر تخفيف العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما ضد روسيا على خلفية هجماتها الإلكترونية المفترضة على الانتخابات الرئاسية في العام 2016”.

من هو مايكل فلين؟

مايكل فلين، 58 عاما هو جنرال متقاعد خرج من الخدمة العسكرية مبكراً نظراً لخلاف في الرؤى السياسية بينه وبين إدارة أوباما. وبالرغم من أنه لم يفصح صراحة عن سبب إنهاء خدمته وإحالته للتقاعد سنة 2014 بعد 33 عاماً من الخدمة في الجيش الأمريكي، فمن يستمع لخطبه ويقرأ كتبه يدرك بسهولة أنه كان غير راضٍ عن أداء باراك أوباما الذي انتهت ولايته يوم 20 يناير 2017. فلدى “فلين” خبرة عسكرية واستخباراتية طويلة، إذ حارب في العراق وأفغانستان وتعامل مع الإرهابيين، وله توجهات حازمة في مواجهة ما يطلق عليه الجماعات الراديكالية. يحكي “فلن” في كتابه “ميدان المعركة – كيف ننتصر في الحرب العالمية ضد الإسلام الراديكالي وحلفائه” عن حياته وخبرته العسكرية ثم يتحدث عن إستراتيجيته لمحاربة “الإسلام الراديكالي”.

من هو المدير الجديد للاستخبارات الأميركية؟

مايك بومبيو عسكري وسياسي أميركي عمل بالجيش واشتغل بالمجال القانوني قبل أن ينتقل للاستثمار الاقتصادي وإنشاء شركة متخصصة في المجال الفضائي، اشتهر بمواقفه المتطرفة ضد الأقليات الدينية والعرقية في الولايات المتحدة وبينها المسلمون، كما عرف بموقفه الرافض للاتفاق النووي مع ايران. عين بداية 2017 مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ال (سي اي اية).ومنذ انضمامه إلى الحزب الجمهوري، اشتهر بومبيو بمواقفه المثيرة من قضايا متعددة بينها العلاقات مع الأقليات الدينية والعرقية، إذ له مشكلة مع المسلمين ويؤخذ عليه اعتباره زعماء المسلمين في الولايات المتحدة “متواطئين” مع الجماعات المتطرفة

ال (سي اي اية) تمنع روبين تاونلي من الوصول الى المعلومات

وفي سياق المواجهات مابين وكالة الاستخبارات المركزية ومستشاري البيت الابيض لشؤون الامن القومي، نشر موقع “بوليتيكو” تقريرا قال فيه إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ”CIA” منعت “روبين تاونلي” نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، من الوصول إلى المعلومات السرية. وإثر هذا الرفض اضطر تاونلي، وهو الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية وتمتع، خلال فترة طويلة، بالتصريح الأمني من المستوى الرفيع، اضطر إلى ترك وظيفته في مجلس الأمن القومي. ووفقا لـ”بوليتيكو”، فإن القرار برفض طلب تاولي اتخذ بموافقة مايكل بومبيو، مدير الـCIA الجديد، وهو ما أغضب رئيس روبين تاونلي، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايكل فلين، نفسه ومقربيه، وتسبب بتصعيد التوتر القائم في العلاقات بينه والدوائر الاستخباراتية.

ولم تبد الـCIA الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الرفض إزاء طلب تاونلي ، غير أن المصادر لـ”بوليتيكو” اعتبرت أن السبب الأساسي يرجع إلى موقف كل من تاونلي وفلين المتشكك في الأساليب التي تعتمد عليها أجهزة المخابرات في عملها ومصداقية استنتاجاتها.

حرب اعلامية ضد “مايكل فلين”

يشن الإعلام الأمريكي “حربا حقيقية” على مايكل فلين، مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي، بحسب آرام باهشيان، المساعد السابق للرئيسين جيرالد فورد ورونالد ريغان. وفي مقالة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم 12 فبراير2017 ، يشير باهشيان إلى أن الهدف من الحملة التي تخوضها وسائل إعلام أمريكية ضد فلين هو اتهامه بأنه “أداة في يد موسكو”. ويذكر كاتب المقالة أن هناك في واشنطن من يتحدث عن إمكانية تطبيق “قانون لوغان” على “فلين” على خلفية الفضيحة التي اندلعت حول شخصيته .وقانون لوغان وهو تشريع تم تبنيه في العام 1799 ويحظر على المواطنين غير المخولين، التفاوض مع حكومات أجنبية على خلاف مع الولايات المتحدة.

لقد اختار الرئيس “دونالد ترامب” الجنرال “مايكل فلين” الرئيس السابق لوكالة استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع الأمريكية لتولي منصب مستشار الأمن القومي بإدارته، ليددعم سياسة ترامب في مكافحة الارهاب. ويبرز “فلين” أن المعركة ضد الإرهاب و”الإسلام الراديكالي” تبدأ بالأساس من داخل الولايات المتحدة من خلال مواجهة المتطرفين بها، ويجزم بأن تلك المعركة لن تُجدي نفعًا معهم في الخارج إلا بعد مواجهتهم في الداخل وتنقية المجتمع الأمريكي منهم، ويُحذر من “الإسلاميين الراديكاليين”. ربما مايريده “فلين” هو اخراج جماعة الاسلام السياسي من دوائر صنع القرار والمستشارية في الولايات المتحدة، والتي وصلت الى مكتب البيت الابيض.

وكان ترامب ألقى باللوم على وسائل الإعلام في إثارة خلافه مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، على خلفية تحقيقاتها في القرصنة الروسية للانتخابات الأميركية، لكن الرئيس الجديد أبدى “تصالحاً” مع الوكالة بقوله” ادعمكم”.وصرح خلال زيارة مقر الوكالة في اول يوم من دخوله البيت الابيض بأنه “أنا معكم تماماً”.

النتائج

ـ يبدو ان التقاطع واضحا مابين قيادات الاستخبارات المركزية ومستشاري البيت الابيض، وهذه الخلافات كانت اصلا موجودة ماقبل “فلين” وبدئت مع مساعد مستشار الامن القومي تاونلي والذي سبق ان استقال من منصبه بسبب منع وكالة “ال سي اي اية” الوصول الى المعلومات السرية.

السؤال من يدير ال سي اي اية؟

هل هو المدير الحالي “مايك بومبيو”؟ بالتأكيد لا، كون هناك قيادات راسية مخضرمة، داخل الوكالة، هي من تدير ملفات الاستخبارات المركزية ولا تقتصر على رئيس الوكالة. و شهدت الوكالة على سبيل المثال لا الحصر الاطاحة برئيسها من الداخل الجنرال باتريوس خلال فترة حكم اوباما، نتيجة تسريب معلومات الى صحفية ارتبطت بعلاقة شخصية معه.

هذه القيادات ممكن تعتمد في قراراتها على القوانين الفيدرالية وكذلك وزارة العدل الامريكية التي تحاجج فيها ادارة البيت الابيض ومستشاريه، ويتضح ان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مصممة على إعاقة عمل المستشار مايكل فلين ورجاله، وليس من المستبعد ان تطيح الوكالة حتلا برئيسها الحالي “مايك بومبيو”.

الخلافات مابين الوكالة ومابين ترامب تعود حول دورها بكشف “قضية القرصنة الروسية” خلال الحملة الانتخابية الى ترامب، وزيارة ترامب الى الوكالة في اول يوم، يعكس هاجس ترامب ماتملكه هذه الوكالة من ملفات ووثائق حول الانتخابات الاميركية، من شانها تطيح بادارته.

ـ من المتوقع ان تشتعل الخلافات مابين البيت الابيض والاستخبارات المركزية في هذه المرحلة، وهذا يعني بان مدير ال “سي اي اية” الجديد ورث مؤسسة استخباراتية لا تدين بالولاء الى ترامب، ومازالت سياسة باراك اوباما مسيطرة عليها. يذكر ان الرئيس السابق اوباما، هو الاخر الذي منح وكالة الاستخبارات المركزية نصيب اوفر من الاهتمام، بعديل الميزانية والموارد البشرية، واصلح علاقاتها مع البنتاغون قبل ان يصلح علاقتها مع البيت الابيض، لتكون ثلاثية : (الاستخبارات المركزية، البيت الابيض والبنتاغون)، استطاع من خلالها اوباما اصدار قراراته التنفيذية وتنفيذ سياساته بدون فضائح او عوائق.

ـ سوف لاتكتفي الاستخبارات المركزية بالاطاحة ب فالين مستشار الامن القومي ومساعده، بل سوف تتعدى الى شخوص داخل البيت الابيض، وهذا يعيد تاريخ الصقور في عهد بوش الابن الذي عرف في تقاطع السياسات مابين البيت الابيض والاستخبارات المركزية ابرزها قضية “ديك تشيتني” نائب الرئيس والذي كان متورطا بكشف تقارير سرية للاستخبارات المركزية الى وسائل الاعلام من اجل الترويج الى غزو العراق، والتي مازالت نتائجها لحد الان معلقة بعد “طمطمت” تلك الفضيحة.

بات متوقعا ان تقع ادارة ترامب بمشاكل مع وكالة الاستخبارات المركزية، بسبب اندفاعها الى شن سياسات يمينية متطرفة، لا تستبعد ان تكون فيها فبركة اسباب وذرائع لشن حرب جديدة في المنطقة، ربما يعود فيها العراق الى دائرة الصراعات وياخذ بجريرة ايران.

*باحث في قضايا الارهاب والاستخبارات