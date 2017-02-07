جائزة باديب لتعزيز الهوية الوطنية تعلن شروط الترشح

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القاهرة- أعلنت جائزة “مركز أحمد باديب لتعزيز الهوية الوطنية” دورة “عمر مكرم”، عن شروط الترشح والذي من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات والهيئات والأفراد كما يمكن للأفراد والجماعات الفنية والفرق الشعبية في مختلف الفنون المطروحة أن تتقدم للمنافسة على الجائزة، في مجالات الشعر والفن التشكيلي والمسرح.

وتمنح الجائزة لجميع الشباب من الجنسين مع مختلف الدول العرببة على النحو التالى أن تكون أعمار المتقدمين بين 18 عاما و40 عاما وأن تكون المؤلفات المرشحة أصلية وغير مترجمة وألا يكون العمل المرشح للجائزة سبق له الفوز بجائزة عربية أو دولية ويلتزم المتقدم بالقيم الإنسانية فى أعماله المقدمة للترشح.

وتبلغ قيمة الجائزة 150 ألف ريال سعودى يتم تقسيمها بين فروع الجائزة ومنحها للفائز الأول من كل مسار مع تقديم جوائز فرعية أخرى وفق ما تقرره اللجنة التنفيذية وتقديم درع المركز لكل متسابق فائز وستكون على النحو التالى:

مسار الشعر والقصة والفن التشكيلى لكل فائز 18 ألف ريال سعودى بينما فى مسار المسرح الفائز يحصل على 50 ألف ريال سعودى.