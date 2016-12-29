جامعة أردنية تحرم البطل العالمي أبو غوش فصلا دراسيا بسبب «الغيابات»

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – أثار قرار اتخذته جامعة أردنية، بحرمان بطل التايكواندو العالمي أحمد أبو غوش، من إجتياز الفصل الدراسي بنجاح نظرا لكثرة الغيابات التي ترتبت عليه خلاله، ردود فعل متباينة بعضها منتقدا للقرار وآخر يرى فيه عدالة.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كتب أبو غوش يعبر عن أسفه واندهاشه من قرار إدارة الجامعة، رغم ما قدمه لها من مبررات تحتم عليه الغياب سيما وأنه يمثل الأردن في حدث تاريخي هو الأول من نوعه بالنسبة للأردن.

وذكر فيما كتبه ” طلبت منهم مراعاتي فقط في هذا الفصل وذلك بسبب ارتباطاتي الكثيرة خلاله خارج البلاد لتمثيل المملكة الاردنية الهاشمية في العديد من الدول و التكريمات و المحافل الدولية ؛ ومعاملتي في الفصول القادمة كأي طالب اخر في الجامعة … لكن لا وجود لاي تقدير .. و ذلك لحاجة في انفسهم لا يعلمها الا الله”.

وأضاف ” كيف تطالبون اي لاعب بالانجاز و بذل اقصى الجهد و انتم لا توفرون له اقل متطلبات النجاح “.

والشاب أبو غوش من مواليد 1996 لاعب التايكواندو الأردني، الذي حاز اسمه على نصيب وافر من الاهتمام المحلي والعالمي بعد فوزه بالميدالية الذهبية لتكن الأولى في تاريخ مشاركة الأردن في الألعاب الأولمبية.

ولم يصدر عن إدار ة الجامعة أي تعقيب رسمي بهذا الخصوص، لكن قوانينها ونظمها الإدارية تطبق على جميع الطلبة دون استثاء.

وفور إعلان أبو غوش نبأ حرمانه من الفصل الدراسة، بدأت ردود الفعل الغاضبة بحق إدارة الجامعة والمسؤولين الرياضيين عما لحق بهذا البطل، رغم تمثيله الأردن ورفع اسمها للمرة الأولى بهذا المستوى.

وكتب أحدهم تعليقا يقول ” اصلا انت معك عذرك بالعكس لازم يفرحو وينبسطو ويرفعو راسهم بابن بلدهم مش يفصلوه عشان الغيابات اللي هو اصلا طالع يمثل فيها بلده وجامعته!! يا عيب الشوم”.

وكتب آخر ” اللاعب لم يطلب سوى المراعاه بالغيابات واعتقادي لا بل واجزم ان من يرفع علم الاردن يستحق الدعم وهو لم يكن غائبا بل كان بمهمه رسمية اتمها على اكمل وجه”.

لكن جزءا من الردود أيضا، حملت أبو غوش مسؤولية حرمانه، سيما وأنه كان بإمكانه تأجيل الفصل الدرسي، ليتسنى له التفرغ فيما حققه من إنجاز.

وكتب ناشط عبر حسابه على فيسبوك ” كان من المفروض على البطل .. ان يختار ما بين الجامعة وما بين حصد الجوائز .. واعتقد انه من الطبيعي حرمانه !!”.