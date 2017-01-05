جانيت جاكسون «أم عيسى»

رؤية

مع بداية العام الجديد 2017 استقبلت نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكسون 50 سنة، وزوجها الملياردير القطري وسام المانع، مولودهما الأول الذي أطلقا عليه اسم عيسى.

وأكد مدير الدعاية للنجمة جانيت في بيان أن “جانيت وضعت مولودها يوم الثلاثاء دون مشكلات صحية، وهي تخلد للراحة”.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن جانيت تسعى إلى تبني طفل سوري من مخيمات اللاجئين السوريين بعد تأثرها بالأحداث الدائرة هناك.

يذكر أن جانيت هي الابنة الصغرى في عائلة جاكسون، ومتزوجة من رجل الأعمال القطري وسام المانع منذ عام 2012، وأجَّلت المغنية في إبريل الماضي جولتها العالمية كي يتسنى لها التركيز على حياتها العائلية مع زوجها.

وتزوجت جاكسون مرتين، الأول دام عاماً من المغني جيمس دي بارج في أواسط الثمانينيات، والثاني من الراقص رينيه إليزوندو واستمر من عام 1991 إلى عام 2000.