جعجع يصف زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية بـ«الممتازة»

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بيروت – وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى السعودية التي سوف تبدأ بعد غد الإثنين بـ«الممتازة وأنها ستحتوي على مضامين أبرزها المساعدة العسكرية للجيش اللبناني وعودة السياح الخليجيين إلى لبنان».

وقال جعجع -في تصريحات اليوم السبت- إن زيارة الرئيس عون إلى طهران “أمر طبيعي”، مشيرا إلى موافقته على أي مساعدة عسكرية إيرانية للبنان بشرط ألا تكون مشروطة بأي شيء، فخلافنا الأساسي مع طهران أنها تدعم في لبنان حزبا من الأحزاب، حسبما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط»،

وفي الشأن اللبناني، أكد رئيس القوات إن ما يجعل الوضع مستقرا في لبنان هو إرادة القوى الأساسية في البلد، فلا وجود لمظلة دولية تحمي لبنان كما يزعم البعض فالقوى السياسية اللبنانية لديها نضوج كبير جداً فيما يتعلق بالاستقرار، وشدد على أنه لا وجود لدولة فعلية إذا لم يكن كل قرار استراتيجي يتخذ من داخلها.

وعن مؤشرات جدية لحوار ما بين حزب الله والقوات اللبنانية، قال جعجع لا وجود لمؤشرات جدية عندي حتى الآن وعلى ماذا سيقوم هذا الحوار فنحن ثوابتنا معروفة ولا نحب السير في السياسة الغامضة أو التقليدية، وأكد أن نية الحكومة اللبنانية الحالية هو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون انتخابي جديد والعمل الآن يحصل بين التوفيق بين مشروع قانون تيار المستقبل والقوات والحزب الاشتراكي ومشروع القانون المقدم من الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

وقال جعجع “نريد قانون انتخابات يُعطي القوات اللبنانية بقدر مستوى حجمها الشعبي والأمر نفسه لكل الأحزاب”، وشدد على عدم وجود تمديد لمدة عام للمجلس النيابي الحالي بل إذا احتاج القانون الجديد تحضيرات كثيرة من الممكن التفكير بتمديد تقني لبضعة أشهر ولكن ليس أبعد من ذلك.