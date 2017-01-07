جنود متمردون في ساحل العاج يحتجزون وزير الدفاع

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ياموسوكرو – احتجز جنود متمردون، اليوم السبت، وزير دفاع ساحل العاج آلان ريشار دونواهي، حسبما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة إن العناصر المتمردة ترفض بنود اتفاق كان قد أعلن عنه الرئيس الحسن واتارا في وقت سابق.

وبعد تصريح واتارا استشاط الجنود غضبا، ومنعوا الوزير والوفد المرافق له من مغادرة مكان اقامة مساعد الوالي مطلقين رشقات من الرصاص من بنادق كلاشنيكوف واسلحة ثقيلة.

وقام جنود غاضبون أمس الجمعة بانتفاضة في مدينة بواكي، ثاني كبرى مدن ساحل العاج، احتجاجا على تدني رواتبهم. ودعا وزير الدفاع في البلاد الجنود إلى ضبط النفس وأبدى استعداد الحكومة للاستماع إلى مطالبهم.