«جهاديو تونس».. مصير حائر بين الشعب والسبسي والدستور

تقرير – محمود طلعت

شهدت تونس في الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بشأن قانون «التوبة» الذي اقترحه زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي العام الماضي، والذي ينص على توبة الإرهابيين التونسيين العائدين من الخارج للسماح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية دون ملاحقة أمنية.

ومؤخرا تصاعد الحراك الشعبي بتونس عقب التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لوسائل إعلام أجنبية، بعدم قدرة بلاده منع «الجهاديين» التونسيين من العودة لبلادهم.

ماذا قال السبسي ومن قبله الغنوشي؟

السبسي قال في تصريحاته «من حق التونسيين أيا كانوا العودة إلى وطنهم والاحتفاظ بجنسيتهم احتراما لنص في الدستور الجديد فكل شخص يعود بما يحمله من خصاله أو مساوئه، ولا بد من أن نتعامل مع العائد، أمنيا وسياسيا، بما يقتضيه الوضع، لأننا في تونس اتخذنا الاحتياطات اللازمة بالنسبة إلى جاليتنا والذين يرغبون بالعودة فمرحبا بهم لكن كل إنسان يعرف أنه يعود بأفعاله».

وقبل نحو عام أدلى زعيم حزب «النهضة» راشد الغنوشي بتصريحات تدخل في السياق ذاته، إذ قال إن «من المفروض أن يبقى باب التوبة مفتوحا أمام الجهاديين»، داعيا إلى «التحاور معهم حتى يتخلوا عن هذه الرؤية السلبية للإسلام وحتى نقنعهم بأن ما هم عليه هو تصور خاطئ بالكامل».

بؤر التوتر في تونس

يقاتل أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما، مع تنظيمات متطرفة خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015. فيما قال المستشار الأول لرئيس الجمهورية نور الدين بن نتيشة، إن عدد التونسيين الموجودين في بؤر التوتر يبلغ حوالي 3600 شخص.

وكشفت الداخلية التونسية، مؤخرا عن أعداد التونسيين العائدين من بؤر التوتر، مثل سوريا وليبيا والعراق، وغيرها من البلدان التي تتحرك فيها التنظيمات المتشددة مثل داعش والقاعدة، وقالت إن الوزارة لديها كافة المعطيات المتعلقة بحوالي 800 شخص عادوا من بؤر التوتر ولديها كافة المعطيات المتعلقة بهم.

الوضع الأمني

يقول خبراء وسياسيون متابعون للشأن التونسي، إن الأوضاع في تونس غير مستقرة وهشة، وأن هذه الهشاشة تأكدت على مدار الأسابيع الأخيرة من خلال عدد من الضربات المتتالية، عقب أن شهدت صفاقس عملية اغتيال المهندس محمد الزواري بواسطة أجهزة مخابرات أجنبية وفقا للجهات الأمنية، وما تبين بعد ذلك من علاقة المهندس التونسي بحركات جهادية في فلسطين ولبنان وعدم علم الأجهزة التونسية بذلك، ثم تورط التونسي أنيس العامري في عملية دهس ببرلين.

وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، قال إن تونس ليس لها منظومة استخباراتية خارجية ولا تتوفر بها إمكانيات وتجهيزات وموارد بشرية تمكنها من التوصل إلى المعلومات بالسرعة المطلوبة.

الإنترنت.. وسيلة لنشر الفكر الإرهابي

ومؤخرا فككت الداخلية التونسية «خلية إرهابية»، كانت تستخدم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الإرهابي والترويج له. وبحسب بيان الداخلية، فقد اعترف المعتقلون بإجراء اتصالات مع عناصر إرهابية في الجزائر وليبيا بواسطة أسماء مستعارة لتجنب المراقبة الأمنية، وعملوا على استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر وتمجيد تنظيم داعش الإرهابي والإشادة بعملياته.

رفض شعبي ومظاهرات

تحت شعار «لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية»، تظاهر مئات التونسيين، أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لعودة جهاديين تونسيين من الخارج تحت مسمى «التوبة». ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل «لا لعودة الدواعش إلى تونس» و«إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية» و«حماية الشعب من الدواعش مسؤولية الحكومة». وقال المشاركون في التظاهرة «الإرهابيون لا يتوبون، إذا عادوا فسيعودون إلى الذبح والقتل مثلما توعدوا في أشرطة فيديو نشروها على الإنترنت..على الدولة أن تحمي الشعب من هذا الخطر».

ضغوط خارجية

يبدو أن تونس تتعرض لضغوط دولية للقبول بعودة «الإرهابيين» من حملة جنسيتها، وهو ما ظهر جليا في تصريحات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، بأن «إرجاع الإرهابيين التونسيين من أوروبا إلى تونس أصبح أمرا مفروضا وليس رغبة»، وأشارت إلى ضرورة التعاون ضد الإرهاب عبر إعادة العشرين إرهابيا الموجودين فى ألمانيا وترحيلهم إلى تونس مع العمل على زيادة عدد المطرودين».

رؤية تحليلية

يقول الكاتب الصحفي روري ماكارثي، إن الأوضاع في تونس أخذت تتفاقم منذ سنوات، بارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتعرضهم للإهانة وشعورهم بفقدان الأمل، وهو ما جعل بعضهم يقبل على التيارات السلفية المتشددة التي يزرع أفكارها دعاة الفضائيات، يدفعهم غضبهم من النظام الذي فرض عليهم شكلا رسميا للإسلام، وسجن الكثيرين منهم، قبل أن يطلق سراحهم في 2011 في عفو عام.

ويضيف أن سقوط نظام زين العابدين بن علي منح فرصة لآلاف التونسيين للهروب من بلادهم والتوجه إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، وأن التشدد استحوذ على البعض منهم، مثل أنيس العامري، بعدما وصلوا إلى أوروبا ودخلوا سجونها، فقد قضى العامري 4 أعوام في سجن إيطالي، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا.