«جواب اعتقال» السبكي بين يديّ الرقابة

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القاهرة – قال الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إن المنتج أحمد السبكى أرسل النسخة النهائية من فيلمه “جواب اعتقال” بطولة محمد رمضان إخراج محمد سامى للجهاز، موضحا لـ”اليوم السابع” أنه يشكل لجنة برئاسته لمشاهدتها واستخراج تصاريح طرحه فى دور العرض السينمائية، إذ قرر منتجه عرضه بالسينمات فى موسم عيد الفطر المقبل.

وكان الفيلم قد أثار حالة من الجدل فى الفترة التى سبقت عيد الأضحى، بعد اعتراض جهاز الرقابة على أكثر من مشهد بالسيناريو منها مشهد فى بدء الفيلم يظهر فيه محمد رمضان بشخصية “خالد الدجوى” وهو ينفذ عملية إرهابية، ويقوم بقتل مجموعة كبيرة من عساكر الأمن المركزى أثناء تأدية واجبهم، ومشهد آخر وهو يضحك على الأمن بعد اعتدائه على إحدى السفارات وطالبت الرقابة بحذفه.

فيلم “جواب اعتقال” يشارك فى بطولته إياد نصار، سيد رجب، دينا الشربينى، صبرى فواز، محمد عادل، وتدور أحداثه حول شخصية “خالد الدجوى” أحد المنضمين إلى الجناح العسكرى ضمن جماعة متطرفة تنفذ عمليات إرهابية خطيرة.