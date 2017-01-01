جواهر القاسمي تطلق جائزة الشارقة الدولية لدعم اللاجئين

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الشارقة – أطلقت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقالت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: “يأتى إطلاق جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين فى إطار التزامنا بوضع حد لمعاناة اللاجئين والنازحين، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على المساهمة فى تحسين حياة هذه الفئات الاجتماعية التى شردتها الحروب والمآسي، استمراراً لنهج الخير والعطاء الذى عودنا عليه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديراً للدور الذى تلعبه إمارة الشارقة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فى دعم المبادرات الإنسانية على المستويين الإقليمى والدولي”.

وأكدت الشيخة جواهر القاسمى أن هذه الجائزة ستركز على تكريم أصحاب المشاريع والمبادرات الفاعلة على الأرض، والتى أسهمت بشكل حقيقى فى توفير احتياجات اللاجئين والنازحين، الغذائية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية، وغرست فى نفوسهم الثقة والأمل بالمستقبل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستظل دائماً منارة تضيء الطريق أمام الشعوب الشقيقة والصديقة، لدعمها ومساعدتها والتخفيف من معاناتها.

وستمنح الجائزة مرة واحدة سنوياً، وسيتم تكريم الفائز بها فى حفل خاص يقام بإمارة الشارقة، وسيحصل الفائز على مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكى، إضافة إلى درع وشهادة تقدير، وستكون المنافسة مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات فى قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترحب أمانة الجائزة بالطلبات الواردة من بقية دول العالم، بشرط تناولها لقضية اللاجئين والنازحين فى المناطق الجغرافية التى تدخل فى نطاق اهتمام الجائزة.