«جوجل» تخرج في مسيرة احتجاجا على قرارات ترامب

رؤية

كاليفورنيا – نظم أكثر من ألفى موظف بشركة جوجل عبر ثمانية مكاتب فى جميع أنحاء العالم إضرابا احتجاجا على الأمر التنفيذى للرئيس دونالد ترامب بفرض حظر السفر على المواطنين من 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة، وقاد الاحتجاجات الرئيس التنفيذى للشركة ساندر بيتشاى وسيرجى برين أحد مؤسسى جوجل، المهاجران للولايات المتحدة.

ووفقا لموقع ibtimes البريطانى قال بيتشاى فى المسيرة: “هناك بعض القيم القريبة والعزيزة على قلبك، الأساسية التى لا يجب التنازل عنها، والمعركة ستستمر”.

وقال برين سيرجى: “جئت هنا إلى الولايات المتحدة فى سن السادسة مع عائلتى من الاتحاد السوفيتى، التى كانت فى ذلك الوقت أكبر عدو للولايات المتحدة، لكنها كانت فترة رهيبة من الحرب الباردة، البعض منكم ربما يتذكرها، فكان هناك خطر الإبادة النووية، وحتى ذلك الحين كان لدى الولايات المتحدة الشجاعة لاحتضانى أنا وعائلتى كلاجئين”.

وهلل الحشد لما قاله برين، إذ لم تكن هذه المشاركة الأولى له، إذ كان له وجود مؤثر فى الاحتجاجات بمطار فرانسيسكو قبل يومين.

واستخدم الموظفون هاشتاج #GooglersUnite لنشر صور وفيديوهات من الإضراب فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك المقر الرئيسى فى ماونتن فيو، إذ جاء الاحتجاج بعد يوم واحد من تبرع الموظفين بأكثر من 2 مليون دولار لصندوق الأزمة التى سيتم توزيعها بين المنظمات غير الربحية التى تعمل لدعم اللاجئين.