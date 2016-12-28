جودة لـ«أبو مازن»: إدانة الاستيطان لحظة تاريخية

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القدس المحتلة – وصف وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بـ”التاريخي”، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة المضي في حل الدوليتن.

واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله اليوم الاربعاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة، الذي سلمه رسالة خطية من الملك عبدالله الثاني تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر يناير القادم.

ونقل جودة خلال اللقاء تحيات الملك عبدالله الثاني للرئيس عباس واطيب امنياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا خصوصية وتاريخية العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ودعم الاردن للأخوة في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة واقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

واكد جودة اهمية مشاركة الرئيس عباس بأعمال القمة التي ستتصدر القضية الفلسطينية جدول اعمالها كون الاردن بقيادة جلالته يعتبر ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة، وان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي مصلحة وطنية اردنية عليا كما هي مصلحة وطنية فلسطينية.