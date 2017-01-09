جورباتشوف يشارك في تسليم لوحات بافل شماروف لمتحف الانطباعية

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موسكو- شارك الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في مراسم تسليم لوحات الفنان التشكيلي الروسي بافل شماروف لمتحف الانطباعية في موسكو، ومنها لوحات” فلاحات في غابة” و”سباحات” و”صورة الذات”.

وأوضح مدير مؤسسة “جورباتشوف” بافل بالاجتشينكو للصحفيين أن تلك اللوحات لا علاقة لها بمؤسسة غورباتشوف، ويمتلكها مواطن فرنسي لم يذكر اسمه بل أراد أن يمنح غورباتشوف تلك اللوحات الفنية للمتحف.

وقال جورباتشيوف في كلمة ألقاها في مراسم تسليم اللوحات:” تعجبني هذا المدرسة الفنية (الانطباعية). لذلك قررت المشاركة في مراسم تسليم اللوحات”، وفقا لوكالة «رويترز».

يذكر أن بافل شماروف (1874 – 1950) هو فنان تشكيلي روسي وتلميذ للرسام الروسي البارز إيليا ريبين. واستحق الفنان بأن يُطلق عليه لقب ( رينوار الروسي).

وتحفظ لوحاته في متاحف بروكسل ولندن وبطرسبورغ. لكن مؤسسة جويل هارسيا في باريس هي التي تعتبر حافظة رئيسية للوحات بافل شماروف.

جدير بالذكر أن متحف الانطباعية افتتح في موسكو في مايو/ أيار الماضي. وتشكل لوحات راعي الفن التشكيلي ومؤسس المتحف بوريس مينتس أساسا لمجموعة لوحات المتحف. وضمنها لوحات قستنطين كوروفين، وفالنتين سيروف، وستانيسلاف جوكوفسكي، وإيغور غرابار وبوريس كوستوديف ، وبيوتر كونتشالوفسكي وغيرهم.