جون ماكين: دعمنا لأوكرانيا مستمر في وجه الاعتداءات الروسية

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كييف – أكد السناتور الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري جون ماكين، أن دعم بلاده لأوكرانيا مستمر في وجه الاعتداءات من موسكو وذلك في تصريحات أدلى بها أثناء وجوده على الخط الأمامي للصراع في شرق أوكرانيا ليلة رأس السنة.

ووفقًا لـ«رويترز»، كان ماكين ضمن مجموعة مؤلفة من 27 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسيين أرسلت خطاباً للرئيس المنتخب دونالد ترامب في ديسمبر (كانون الأول) حثته فيه على اتخاذ موقف صارم ضد روسيا بشأن ما وصفوه بأنه “استيلاء عسكري على الأراضي” في أوكرانيا.

ونقلت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة الأوكرانية عن ماكين قوله أمس السبت: “أرسل رسالة من الشعب الأمريكي.. نحن معكم. معركتكم معركتنا وسننتصر فيها معاً”.

وقال مكين بعد زيارة لقاعدة عسكرية في مدينة شيروكين بجنوب شرق أوكرانيا “في 2017 سنتغلب على الغزاة ونرسلهم عائدين من حيث أتوا. إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أنت لن تهزم الشعب الأوكراني أبداً ولن تحرمه من استقلاله وحريته”.

وكان ترامب قد ألمح أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية إلى احتمال انتهاجه سياسات أكثر تهاوناً مع موسكو وأشاد مراراً بقيادة بوتين.