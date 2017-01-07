جينفر لورانس مسافرة في رحلة مدتها 120 عام

رؤية

لوس أنجلس – نجاح وراء نجاح تحققه النجمة الشابة جينفر لورانس في هوليود، ونجحت في إثبات موهبتها وترسيخ قدمها في سن صغيرة، بل ونالت جائزة الأوسكار في سن 22 عاما، هذا غير الترشيحات العديدة للأوسكار وجولدن جلوب وغيرها من الجوائز.

وتعيش حاليا حالة من السعادة بعد تحقيق فيلمها الجديد مع كريس برات « Passengers»، نجاحا كبيرا في شباك التذاكر الأمريكي، والفيلم يحكي قصة رومانسية في أجواء من الخيال العلمي عبر المركبة الفضائية أفالون التي تم تصميمها لتتسع نحو 5 آلف شخص مجهزين لاستعمار كواكب أخرى، ويسافروا على متنها (نائمين) في ثبات عميق خلال مدة الرحلة التي تستغرق120 عاما، لكن بعد إنطلاقها بعدة سنوا ت وبسبب مشاكل تقنية يستيقظ بطلا ل الفيلم قبل الأوان بتسعين عاماً ليصبحان منعزلين عن العالم في رحلة طويلة.

وتحكي جينفر في حوار لها مع مجلة هي، عن أسباب قبولها الدور، الذي اعتبرته مثيرا للاهتمام، كما أن فكرة الفيلم جديدة، فالقرار بمفارقة كل شئ من أجل رحلة تستغرق 120 عاما، واعتباره ميتا بالنسبة لوطنه الحقيقي، وبدء حياة جديدة في مكان آخر، هو قرار صعب جدا، ومخاطرة صعبة.

وعن نفسها قالت:”لا أتخيل نفسي في الحقيقة قادرة على أخذ هذا القرار، وتوديع أحبتي، لكني رغم ذلك افهم دافع بطلة الفيلم أورورا التي تبحث دوما عن المزيد، وهي ذكية مثابرة وشديدة الفضول، وتسعى لترك بصمتها الخاصة، كما أن روحها مفعمة بالمغامرة.

وتصف جينفر موقعا لتصوير بالفخامة والضخامة، لكن بالنسبة لأبطال الفيلم، فهم يشعرون بالاحتجاز رغم ضخامة المكان، مثل حيوان حبيس، لكن أورورا اقوى من جيم فتستطيع تقبل الأمر بسرعة، كما أن الأمر أثر على شخصيتها كثيرا فوقعت في غرام جيم، بعد أن أصبحت شخصيتها الجامحة أكثر هدوءا.

وتحدثت لورانس أيضا عن الانسجام بينها وبين بطل الفيلم كريس برات، والسيناريو الجيد لجون سبايتس، فهو مشوق ومبتكر.

أما اصعب مشهد فهو مشهد السباحة في الماء، وتؤكد أنه سيبقى في ذهن المشاهدين طويلا.

أما عن غزارة الأفلام التي تتحدث عن ترك الأرض والاتجاه في الفضاء قالت،:”هناك خوف وشعور بعدم الاستقرار على كوكب الأرض، كما أن فكرة البحث عن مكان آخر للعيش طبيعة بشرة، منذا اختراع السفن، واستخدام الخيول للتنقل والوصول لأماكن مجهولة، لم تأطها قدم من قبل، إنه الأمل بوجود شئ أفضل.