حاجة الاستخبارات البلجيكية لإجراء إصلاحات منهجية

ترجمة- جاسم محمد

كشفت تهديدات تنظيم داعش والجماعات المتطرفة إلى دول أوروبا، عن وجود إخفاقات وثغرات أمنية عديدة، حاولت خلالها الدول الأوروبية من النهوض بقدراتها الاستخباراتية وإمكانياتها لمواجهة التحديات، وذلك باعادة سياساتها الأمنية، وتعديل فهمها إلى نشاط الجماعات المتطرفة. وكانت بلجيكيا ربما الحلقة الأضعف داخل دول أوروبا.

دائرة أمن الدولة

دائرة أمن الدولة Veiligheid van de Staat (VSSE) وباللغة الهولندية الفرنسية: Sûreté de l’État) وهي وكالة الاستخبارات والأمن البلجيكية. وتقع مسؤولية امن الدولة تحت سلطة وزارة العدل، في حين أن وكالة الاستخبارات الفدرالية الأخرى المعنية بالمعلومات العامة وجهاز الأمن، فتقع تحت سلطة وزارة الدفاع.

ويتمثل الهدف الرئيسي لأمن الدولة في جمع وتحليل ومعالجة كل المعلومات الاستخبارية التي قد تكون ذات صلة في منع أي نشاط يمكن أن يمثل تهديد اضد للأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والنظام الديمقراطي والدستوري والعلاقات الدولية، الى جانب اجراء تحقيقات الأمن، وتامين بحماية بعض الشخصيات.

تتكون دائرة المعلومات والأمن العام من أربعة أقسام رئيسية هي:

قسم I : الاستخبارات الخارجية والأمن.

قسم CI مكافحة التجسس وامن الاستخبارات.

قسم A : خدمات ألافراد، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والملحقين العسكريين، وغيرها من الامور.

قسم S : الامن العسكري والتأهيل والاعداد الامني.

ويقع مقرها في (Widerspruchsorgan, Leuvenseweg 48/5, 1000 Brüssel)

نقص في قدرات الاستخبارات

اثبت جهاز المخابرات البلجيكية بانه الحلقة الاضعف في أوروبا، لذا فان دول الاتحاد الأوروبي تحتاج لإجراء الإصلاح المنهجي للاجهزة مخابراتها.

كانت “الدولة الإسلامية” “IS قد اعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الانتحارية والتفجيرات في مطار بروكسل Zaventum ومحطة المترو Maelbeek التي خلفت 34 قتيلا وأكثر من 185 جريح.

وكانت الحكومة البلجيكية قد حذرت من مزيد من العمليات الارهابية . هذه الهجمات، تشير إلى حاجة دول الاتحاد الأوروبي لإجراء الإصلاح المنهجي لأجهزة الاستخبارات في أعقاب التهديد المتزايد من ارهاب الجماعات المتطرفة .وأصبح واضحا أن فشل الاستخبارات الحقيقي لم يكن الفرنسية لكن البلجيكي. في أعقاب هجمات باريس 13 نوفمبر 2016.

فقبل تلك الهجمات كان عدد العاملين في جهاز الاستخبارات البلجيكية، Surete de L’Etat فقط 600 فرد لمراقبة 900 من الجماعات المتطرفة المحتمل ان يقومو بعمليات ارهابية والذين سافروا إلى سوريا والعراق. وهذا يعكس النقص في الموارد البشرية والمالية لدى اجهزة الاستخبارات البلجيكية، بعض مهام اجهزة الاستخبارات البلجيكية ربما تحتاج الى اخضاع اشخاص خطرين تحت المراقبة على مدار الساعة. لذا عملت الحكومة البلجيكية على رفع ميزانية الاستخبارات بمعدل 20% بما يعادل 50 مليون يورو وهو رقم متواضع جدا.

والى جانب نقص الاستخبارات في قدراتها، فانها تعاني ايضا من نقص في الامكانيات للتعامل مع تهديدات تنظيم “الدولة الاسلامية”، داعش داخليا. واعترف مسؤول احد المسؤولين في جهاز مكافحة الإرهاب البلجيكي الى لصحفي Patrick Bury : ” قائلا: ” نحن نواجه نقص في الموارد البشرية و لاتتوفر لدينا البنية التحتية للتحقيق أو مراقبة مئات الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب بشكل صحيح … انها انها اوضاع حرجة جدا. “

وفي اعقاب القاء القبض على صلاح عبد السلام المعني بالدعم اللوجستي الى خلية تفجيرات باريس نوفمبر 2015،حصلت الاستخبارات البلجيكية على الدعم الامريكي في مجال التقنية خاصة المراقبة الالكترونية، وهذا ما ساعد كل من الاستخبارات البلجيكية والفرنسية من تحقيق تقدما ضد شبكة الارهاب.

ورغم ذلك ، فينظر الى الاستخبارات البلجيكية بانها “الحلقة الضعيفة” من قبل أجهزة المخابرات الدول الاخرى، كما انها الحلقة الأضعف داخل دول الاتحاد الاوروبي. المصادر البلجيكية هي الاخرى، كشفت عن وجود مايقارب 440 متطرف “جهادي” من بين “650 ألف” مسلم سافر الى القتال داخل التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق.

البيروقراطية و “البيزنطية”

بات معروفا ان اجهزة الاستخبارات تعتمد في عملها على المعلومات : مصادر بشرية (humint) وكذلك الوسائل الفنية (SIGINT).، وتعمل الاستخبارات البلجيكية جاهدة لتطويرمصادرها البشرية، وادركت ذلك اكثر، عندما استطاع صلاح عبد السلام التخفي داخل حي مولينبيك، وسط بروكسل، العاصمة البلجيكية الى عدة اشهر. ومايزيد في القضية تعقيدا هو ان مجمع الاستخبارات البلجيكية يعمل بدون تنسيق وتعاون من داخله، وهذا مايعطي فرصة الى شبكات العمل الارهابية تنفيذ عملياتها في بلجيكيا وربما خارجها. وجزء من المشاكل التي تعاني منها الاستخبارات البلجيكية، هي البيروقراطية و “البيزنطية” في التعامل وعديد افراد الشرطة والانقسامات السياسية العميقة. هذه القضايا تحتاج بالفعل الى معالجة قدرات الاستخبارات البلجيكية وزيادتها، لكن هذا سوف يستغرق وقتا طويلا.

المهام الخمس الرئيسية لاجهزة الاستخبارات

ومن اجل ان يعمل اي جهاز استخبارات في العالم يحتاج في عمله الى خمس عمليات فعالة وهي : التخطيط ، توجيه مصادر التمويل، جمع المعلومات التعامل مع المعلومات وتحليل المعلومات واخيرا نشر المعلومات ( اي توظيف المعلومات الى دوائر صنع القرار).

الهجمات الاخيرة داخل اوروبا( هجمات باريس نوفمبر 2015 وهجمات مطار بروكسل مارس 2016) كشفت عن وجود مشاكل عدة بالطريقة التي تتعامل بها اجهزة الاستخبارات الاوروبية وكيفية ادارة عملياتهتا. وأن ابرز المشاكل ، ان غالبية اجهزة الاستخبارات والمؤسسات الاوروبية ماتزال منفصلة وظيفيا ( اي هناك مشكلة في التركيبة والهيكلية وفي نظم المعلومات وتبادلها ومعاملتها). على سبيل المثال، المخابرات واجهزة الامن الفرنسية ، مازالت لاتملك مركزية (تنظيميا) على غرارر الاستخبارات المركزية والاستخبارات البريطانية. فلا تزال مقسمة خدماتها وظيفيا بين ثمانية دوائر وتعاني من المنافسة مابينها وعدم التعاون ومشاركة المعلومات على ذات الدرجة.

وفي حديث لمسؤول كبير داخل الاستخبارات الاوروبية الى الصحفي Patrick Bury, Irishtime اخبره شخصيا، في اعقاب احدى اجتماعات اجهزة الاستخبارات البلجيكية، قائلا:”ان اجهزة الاستخبارات البلجيكية هذه، اجتمعت لاول مرة في تاريخها في غرفة واحدة.” ورغم التطورات التي حدثت منذ ذلك الاجتماع، فأن عمليات الاستخبارات الفرنسية مازالت غير متماسكة

وبدون شك ، فأن أجهزة الاستخبارات والأمن داخل دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعاني من عدم وجود مركزية. ولعل هذه المشكلة الهيكلية تعتبر مشكلة اساسية لأنها ترك على مشكلة عدم تقاسم المعلومات بين الوكالات الوطنية، ناهيك عن التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي.

وهنا تظهر الحاجة الملحة الى تقاسم المعلومات ماين دو الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وهذه تعتبر مشكلة سياسية تقليدية، ويبدو ان اجهزة الاستخبارات الاوروبية تفضل التعاون الثنائي اكثر من ان تكون (دول اوروبا) مجتمعتا.

اماالترتيبات القائمة من قبل مثل نادي Club of Berne ، التي تشترك فيه اجهزة استخبارات الاتحاد الأوروبي، فيمكن تتعزيزها في العديد من المجالات. وان الدروس المستخلصة من اخفاقات لاجهزة الاستخبارات اينما كانت، هومنع تقاسم وتبادل المعلومات، واحتفاظ اجهزة الاستخبارات المعلومات لنفسها.

الدروس المستنبط ، ان العديد من الاخفاقات الاستخباراتية هو الحصول على المعلومات وحجبها عن الاجهزة الاخرى. لذا ينبغي ايجاد انسجام وتعاون داخل اجهزة الاستخبارات إذا كان الدول الأوروبية بالفعل تريد النهوض بقدراتها على نحو فعال .

*باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات