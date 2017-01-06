حادث تصادم مفزع بباكستان يسفر عن مقتل 7 تلاميذ

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إسلام آباد – صرحت مصادر أمنية بباكستان اليوم الجمعة، بأن قطارا حطم مركبتي توك توك ثلاثية العجلات عند مزلقان ليس عليه بوابة، مما أدى إلى مقتل سبعة تلاميذ وسط البلاد.

وقال ضابط الشرطة جاويد أحمد إن سائقي المركبتين يبدو أنهما أخطأ تقدير سرعة القطار القادم بسبب الضباب الكثيف، فيما كانا يحاولان عبور خط السكة الحديد في وقت مبكر صباح الجمعة قرب بلدة لودهاران.

وكان القطار متوجها إلى كراتشي قادما من مدينة لاهور شرقي البلاد، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس».

وقال أحمد إن خمسة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 8 سنوات، وأحد السائقين، أصيبوا بجروح خطيرة.