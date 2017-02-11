حاكم دبي: الابتكار في الحكومات بات سرا لتقدم الدول ونهضة الشعوب

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أبوظبي – زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض الحكومات الخلاقة الذي تستضيفه القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة، وينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وتجول حاكم دبي في المعرض الذي يضم 13 ابتكاراً حكومياً من 12 دولة. وتهدف القمة العالمية للحكومات من خلال المعرض إلى إلقاء الضوء على أهم التجارب الحكومية العالمية غير التقليدية في مواكبة التطور العلمي والتقني، وتسخير مخرجات العلوم لخدمة شعوب العالم والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في تقديم كافة الخدمات، بحسب «الإمارات اليوم»

وفي محضر تعليقه على المعرض قال: “لقد تحولت القمة العالمية للحكومات وكجزء أصيل من عملها إلى منصة عالمية للابتكار، تحتضن المواهب وتستعرض النتائج وتلهم حكومات العالم لتسخير العلوم والتقنيات الحديثة لما فيه خبر الإنسانية جمعاء”.

وأضاف “الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً، أو تحسيناً إدارياً، أو شيئاً دعائياً؛ الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة الشعوب وتقدم الدول”.

وتابع: “إن المعرض يقدم اليوم نموذجاً عن توظيف العلم والابتكار والإبداع في خدمة الشعوب، وأمثلة عما يمكن أن تقوم به الإرادة عندما تجتمع مع العلم والعمل والالتزام بمصالح المواطنين”.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد بجهود القائمين على المعرض ومنظميه، قائلا: المعرض يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمرجعية معرفية وعلمية عالمية، وحاضنة للابتكارات والابداع في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وأضاف: “عندما تكون الحكومات مبتكرة فإن بيئة الدولة تكون كلها مبتكرة، وعندما تشجع البيئة على الإبداع والابتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة، وتتفق مواهبهم، ويصبح تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ممكناً، وهذا أحد أسرار نجاح الدول التي تشجع شعوبها على الابتكار”.

وأكد حاكم دبي بأن النهج الذي تسير عليه حكومة دولة الإمارات العربية يكمن في التوازن الدقيق في عملية تنمية البنية التحتية المرئية للدولة من طرق ووسائل نقل واتصالات، وتنمية البنية التحتية غير المرئية كتطوير الأنظمة الحكومية والتعليم والمهارات وصناعة التطبيقات التكنولوجية وإجراء الأبحاث والدراسات ودعم الابتكارات.