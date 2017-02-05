حاكم دبي: نظام جديد لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية بالقطاعات الحيوية

محمد بن راشد
محمد بن راشد

رؤية

أبوظبي – ترأس محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعا لمجلس الوزراء لإقرار منظومة تأشيرات لدخول دولة الإمارات العربية. مضيفا: «تركز المنظومة على استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في القطاعات الحيوية».

وقال حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، «المنظومة الجديدة ستركز على استقطاب الرواد والمواهب والعقول الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والفكرية»

وأردف رئيس مجلس الوزراء: «دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم، ووجهنا بتشكيل لجان ووضع خطط لاستقطاب أفضل العقول».

وأضاف بن راشد: «ثروة المستقبل في عقول البشر وأفكارهم وإبداعاتهم، والتنقيب عن هذه الثروات سيضيف لاقتصادنا ومستقبلنا وثرواتنا الحقيقية».

وتابع: «نسعى لأن تكون الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، وبيئتنا المنفتحة والمتسامحة ضمانة لتحقيق الإمكانات الحقيقية لهذه المواهب».

جاء ذلك خلال جلسة المجلس في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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