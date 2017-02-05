حاكم دبي: نظام جديد لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية بالقطاعات الحيوية

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أبوظبي – ترأس محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعا لمجلس الوزراء لإقرار منظومة تأشيرات لدخول دولة الإمارات العربية. مضيفا: «تركز المنظومة على استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في القطاعات الحيوية».

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله منظومة تأشيرات لدخول الدولةتركز على استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في القطاعات الحيوية pic.twitter.com/wWrznlSc5z — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2017

وقال حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، «المنظومة الجديدة ستركز على استقطاب الرواد والمواهب والعقول الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والفكرية»

المنظومة الجديدة ستركز على استقطاب الرواد والمواهب والعقول الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والفكرية.. pic.twitter.com/WB7eK2GqBY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2017

وأردف رئيس مجلس الوزراء: «دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم، ووجهنا بتشكيل لجان ووضع خطط لاستقطاب أفضل العقول».

دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم، ووجهنا بتشكيل لجان ووضع خطط لاستقطاب أفضل العقول — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2017

وأضاف بن راشد: «ثروة المستقبل في عقول البشر وأفكارهم وإبداعاتهم، والتنقيب عن هذه الثروات سيضيف لاقتصادنا ومستقبلنا وثرواتنا الحقيقية».

ثروة المستقبل في عقول البشر وأفكارهم وإبداعاتهم .. والتنقيب عن هذه الثروات سيضيف لاقتصادنا ومستقبلنا وثرواتنا الحقيقية — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2017

وتابع: «نسعى لأن تكون الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، وبيئتنا المنفتحة والمتسامحة ضمانة لتحقيق الإمكانات الحقيقية لهذه المواهب».

نسعى لأن تكون الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، وبيئتنا المنفتحة والمتسامحة ضمانة لتحقيق الإمكانات الحقيقية لهذه المواهب — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2017

جاء ذلك خلال جلسة المجلس في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.