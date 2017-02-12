حاكم دبي يسلّم السنغالية «حواء ماري» جائزة أفضل وزيرة في العالم

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أبوظبي – توج نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزيرة الصحة في السنغال، حواء ماري كول سك، بجائزة أفضل وزير في دورتها الثانية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات 2017.

تأتي جائزة أفضل وزير في العالم لتركز على تجارب الدول النامية، وتستثني الوزراء في حكومة دولة الإمارات لضمان الحيادية، حسبما أورد «موقع 24» الإخباري اليوم الأحد.

ويتم اختيار الوزراء المرشحين وفق معايير محددة وصارمة، تشمل الحقائق والأرقام والتأثير المباشر لخططهم ومبادراتهم في حياة الناس، ونجاحهم في تنفيذ المبادرات والبرامج، إضافة إلى معايير السمعة والنزاهة والشفافية.

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات أطلقت جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع مؤسسة تومسون رويترز بهدف تكريم الأداء المتميز للوزراء الذين قادوا أو شاركوا في تنفيذ مشاريع حكومية ناجحة حققت نتائج إيجابية ملموسة على حياة المواطنين والمجتمع.