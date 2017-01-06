حالة الشرق الأوسط في أسبوع

رؤية – شيماء عبدالمنعم

عواصم – أحداث عاصفة ومؤثرة في الشرق الأوسط ساهمت في العديد من التحولات والمتغيرات السياسية والاقتصادية وتصدرت الحوادث الإرهابية المشهد خلال هذا الأسبوع حيث شهدت تركيا هجمات إرهابية متتالية خلفت عشرات الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى استعدادت الأطراف الدولية لمفاوضات” استانة”، وملف البحرية الإيرانية وأحلام التوسع، وحالة الجدل في تونس حول ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.

ونستعرض أهم الاحداث التي ساهمت في تلك التغيرات وشغلت اهتمام الصحافة الدولية ومراكز الابحاث السياسية.

بداية دامية لـ2017 في تركيا.. انفجارات تتوالى

الزمان .. منتصف ليلة رأس السنة 2017.. المكان .. مطعم “أرينا” في اسطنبول، يقطع أصوات الاحتفالات دوي إطلاق النار لمسلح استهدف مرتادي المطعم في مجزرة راح ضحيتها 39 شخصًا وأصيب 69 آخرون بينهم 16 أجنبيًا.

الحادث ليس الوحيد الذي شهدته تركيا هذا الأسبوع، حيث توالت الانفجارات والعمليات الإرهابية التي استهدفت البلاد، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من محكمة بمدينة أزمير.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيوافق “مباشرة” على قانون الإعدام عند موافقة مجلس النواب عليه، متهماً قوى خارجية لم يسمها، بدفع المنظمات الإرهابية إلى تركيا “لتركيعنا”، وأضاف:”لا يمكننا مكافأة الخونة والقتلة الإرهابيين على قتل الأبرياء، ولا يمكن لنا الموافقة على ذلك”، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية “تي آر تي”.

وأشارت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إلى أنه مع بداية العام الجديد، جاء الحادث المأسوي في ملهى ليلي في اسطنبول بمثابة تذكير باستمرار الفوضى في الشرق الأوسط ، والتي قد تتسارع وتيرتها خلال 2017.

وفي هذا الصدد كتب تيم أرانكو، في صحيفة نيويورك تايمز، قائلاً إن الهجوم على أحد أشهر النوادي الليلة في اسطنبول، يرمز على ما يبدو إلى انقسام هو الأكبر في المجتمع التركي بين العلمانيين والمتدينين، وهو صدع ازداد عمقاً في ظل حكم أردوغان.

وكشف الكاتب التركي إيلنار شفيق في صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي رينا في اسطنبول أظهر أنه لا يزال في تركيا من يهدف إلى تقسيم المجتمع وإحداث اضطرابات فيه.

ويقول خليل كارافيلي زميل بارز في معهد وسط آسياـ القوقاز وبرنامج دراسات طريق الحرير، ومحرر للشؤون التركية في مجلة فورين أفيرز، تحت عنوان” الإرهاب في تركيا.. صراع أجهزة احتجاجاً على التقارب مع روسيا؟”، إن أجهزة الاستخبارات التركية، أو من ينسق معها( الدولة العميقة)، لها تاريخ قديم في الاستعانة بإيديولوجية متطرفة من أجل ضمان عدم ابتعاد تركيا عن مسارها الاستراتيجي التقليدي، وأن تبقى متيقظة من عدوها التاريخي، روسيا.

مفاوضات آستانة

ومن تركيا إلى الملف السوري حيث تتجه الأنظار إلى طاولة المفاوضات التي ستشهدها “آستانة” عاصمة كازاخستان هذا الشهر؛ من أجل التوصل الى تسوية ستُحدد على خلفية الاتفاق الروسي – التركي الذي صدر بقرار عن مجلس الأمن الدولي، وذلك على الرغم من الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية لوقف إطلاق النار في سوريا.

يشارك في المفاوضات كلاً من إيران وتركيا وروسيا والمعارضة السورية، والنظام السوري ،ووجهت موسكو دعوة للأمم المتحدة، فيما أعربت واشنطن على لسان وزير خارجيتها جون كيري عن دعمها للمفاوضات المرتقبة أواخر يناير الجاري، على الرغم من عدم مشاركتها.

وحذر موقع حذر موقع “بلومبرج” الأمريكي، من أن إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في سوريا بوساطة روسيا وتركيا وإيران، يثير القلق إزاء تراجع النفوذ الإقليمي- لما وصفه- بالقوة العظمى الوحيدة في العالم.

وحول فرض نجاح مؤتمر أستانة يقول الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط والإرهاب دانيال غيرلاخ في حديث لـ“دويتشه فيلله”: الوضع الآن غير واضح والمجموعات المعارضة التي تم استدعاؤها للمفاوضات، حسب معطيات روسية، تتواجد الآن في موقف دفاعي ولا تملك أي وسائل ضغط في الوقت الحالي؛ ولذلك، فإن هذه المجموعات ستعمل على الدفاع بحماس أكثر عن مواقعها المتبقية، أو محاولة ممارسة الضغط على الجهات الأخرى. بالنسبة للنظام السوري، فقد كانت المفاوضات دائما وسيلة لكسب الوقت لتحسين وضعه العسكري.

وفي السياق ذاته يقول باتريك كوكبرن، في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن أولوية تركيا في سوريا هي محاربة الأكراد ، أما التخلص من الأسد فيأتي في مرتبة متأخرة على أجندتها السياسية.

ومن جانبه يقول الكاتب نديم قطيش، في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تحت عنوان“آستانة… مصير موسكو في الشرق الأوسط” إن المؤتمر امتحان للدور الروسي في الشرق الأوسط ومحدد لمصيره… والخصم الأول في التجربة هذه، هي إيران، مضيفاً : في المقابل، تملك إيران قدرات كبيرة للشغب على الرهانات الروسية وتعطيلها لحماية رهاناتها الاستراتيجية في سوريا.

ويشكك الكاتب فاروق يوسف في مقال له بصحيفة العرب اللندنية، في جدوى المؤتمر قائلاً إن “ما خسرته المعارضة في جنيف لا يمكنها الحصول على جزء صغير منه في أستانة. لقد خططت روسيا لتحول سياسي مختلف في سوريا، لن تكون فيه مرحلة انتقالية كما تتمناها المعارضة.”

تساءلت صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية، في افتتاحيتها تحت عنوان “موسكو صنعت الحرب في سوريا فهل تنجح في صنع السلام؟”، معتبرة أن التحدي الأكبر أمام بوتين والذي يمكن أن يعيق نجاحه في تحقيق السلام يكمن في الإجابة على السؤال: هل تصرّ روسيا على بقاء الأسد في السلطة في بلد يسيطر فقط على ثلث أراضيه وليستمر رئيسًا لشعب يكرهه؟.

البحرية الإيرانية وأحلام التوسع

قال مساعد الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية الايرانية الادميرال بيمان جعفري طهراني،في كلمة أمام قادة القوات البحريةـ إن القوة البحرية للجيش لها تواجد في المياة الحرة من اجل الحفاظ على المصالح المادية والاقتصادية للنظام، مما يعكس اهتماماً كبيراً من جانب طهران لتطوير قدراتها البحرية في المياه الدولية .

وفي هذا الصدد كتب ياؤول غوزانسكي، الباحث في معهد هوفير التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية، ومركز فولبرايت، في مجلة “فورين أفيرز” تحت عنوان: لماذا تسعى إيران لبناء قواعد بحرية في سوريا واليمن؟، ناقش خلاله الدوافع الإيرانية لتوسيع نفوذها البحري في إشارة إلى تصريحات رسمية لمسؤولين إيرانيين (نوفمبر الماضي) بأنه يجري التخطيط لبناء قواعد بحرية إيرانية في سوريا واليمن.

وأشار الباحث إلى أن وجود قاعدة بحرية في اليمن لإيران مهمة إيصال المساعدات والدعم للمتمردين الحوثيين الذين يحاربون عنها بالوكالة، وبالنسبة لسوريا فستساهم في مد ذراعها البحري إلى المتوسط، وتقوية تواجدها العسكري بالقرب من شواطئ أوروبية. كما سيدعم ذلك حلفاء طهران في لبنان، وفلسطين وسوريا.

ويقول الباحث في الشؤون الإيرانية، يوسف بدر – في تقرير له تحت عنوان“ إيران توسّع بحريتها .. لماذا ترغب طهران في الحصول على قواعد بحرية ؟!” – إن إيران لديها شعور قوي بأنها قد أصبحت قوة عسكرية عظمى ضمن القوى الدولية التقليدية وأن هذا الأمر يعطيها تماما الحق في أن تنشئ قواعد عسكرية خارج أراضيها تعبر عن وضعها العسكري الجديد على أن تكون البداية باستخدام أراضي الدول العربية التي أعلنت صراحة أنها باتت تسيطر على دوائر القرار في اربع دول منها.

ويثير هذا التوجه من جانب إيران المخاوف من تأثير مد نفوذها على الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي ومضيق باب المندب مما يمثل تهديداً للأمن القومي العربي، لذا كان التوجه الخليجي نحو تعزيز التواجد في منطقة شرق أفريقيا وهو ما عبر عنه الكاتب المغربي حسن مصدق في مقال له بصحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان “أهمية القرن الأفريقي في حماية الأمن العربي”، حيث أشار إلى أنه من الطبيعي أن تحول دول مجلس التعاون أنظارها إلى القرن الأفريقي (جيبوتي، الصومال، إريتريا وإثيوبيا)، وذلك سعياً منها إلى كبح جماح التمدد الإيراني، مشيدًا بدور التحالف العربي في حماية الممرات البحرية في السويس وباب المندب قد يُمهد لاحقاً لتفعيل محور بحري استراتيجي يجمع بين القاهرة والرياض وأبوظبي، لحماية أمن منطقة القرن الأفريقي، وشرق أفريقيا، والمحيط الهندي.

عودة الجهاديين إلى تونس .. قنبلة موقوتة

حالة من الجدل شهدها الشارع التونسي بسبب ملف عودة الإرهابيين من بؤر الصراع إلى البلاد بعد تصريحات للرئيس الباجي قائد السبسي، بأن “خطورتهم أصبحت من الماضي، وكثير منهم يريدون العودة، فلا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده”، خاصة أن الدستور التونسي يمنع رفض عودة التونسيين إلى بلادهم، كما ينص على ذلك الفصل الـ25، وعلى الرغم من نفي الرئاسة والحكومة لوجود اتفاق سري لعودة هولاء الجهاديين إلا أن الشارع التونسي يشهد سجالاً كبيراً حول هذه القضية التي تمثل تهديداً للأمن القومي.

وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها الرئاسة فإن العدد الإجمالي للمقاتلين التونسيين في الخارج يبلغ 2926 أغلبهم في سوريا.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، فهي ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ولا تسعى بأي شكل من الأشكال لعودتهم.

وأعلن وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي، أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد مؤخرا تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر بناء وحدة سجنية خاصة بالإرهابيين وفق مواصفات أمنية خاصة.

واوضح المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 إرهابي عادوا من بؤر التوتر بين عامي 2007 و2016.

وطرحت صحيفة العرب اللندنية تساؤلاً في تقرير لها حمل عنوان “مواجهة فلول الإرهاب العائد.. اتفاق في المبدأ واختلاف في المعالجة”، عن ما أعدّته الدول العربية لخطر عودة جحافل وفلول العناصر الإرهابية التي وقع تجنيدها ضمن صفوف داعش وغيره من التنظيمات الجهادية في بؤر العنف والتوتر في إشارة إلى أن الحل هو الاستفادة من تسهيل عملية وضع الإرهابيين العائدين تحت المراقبة بعد استخلاص المعلومات اللازمة منهم، وتسليم من ثبتت عليهم الإدانة إلى القضاء. على اعتبار أن هذا الملف هو أمن قومي بالغ الخطورة والحساسية ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة أو التساهل تحت أي ضغط أو غطاء دوليين.

وتحت عنوان “شبح الداعشيين العائدين يخيم على العالم العربي” كتب بشير عبدالفتاح في الحياة اللندنية، محذراً من خطورة عودة الإرهابيين من بؤر القتال مستشدًا بتونس، التي تتصدر البلدان المصدرة للمتطرفين، ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة، فقد قام التونسي سيف الدين الرزقي، الذي تدرب لمدة شهرين في ليبيا، بتنفيذ هجوم سوسة بعد عودته في العام 2015، والذي شكل ضربة قاضية للسياحة التي تعد مصدراً أساسياً للدخل القومي في البلاد.