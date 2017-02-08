حبس 5 يمنيين و5 مصريين حاولوا تهريب أجولة هيروين بأبو رماد

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القاهرة – قررت نيابة جنوب البحر الأحمر المصرية، الأربعاء، حبس 5 يمنيين و5 مصريين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في محاولة إدخال 5 أجولة هيروين خام تزن 103 كيلو جرام لداخل البلاد من منطقة أبورماد بحلايب.

كانت الأجهزة الأمنية بجنوب البحر الأحمر تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات إلى داخل البلاد وذلك على خلفية توفر معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات بتهريب كمية من المخدرات داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر.

وأسفر البحث عن العثور على إحدى العائمات تحمل الجنسية اليمنية وعلى متنها «5» أفراد يمنيي الجنسية، وأثناء الاقتراب حاولت الفرار، وتعاملت معها الوحدات البحرية، وأثناء التفتيش عُثر على «6» أجولة يقدر وزنهم بحوالي «103» كجم من مخدر الهيروين الخام، وتم ضبط 4 سيارات دفع رباعي و5 هواتف دولية و300 ألف جنيه مصري و220 دولارًا أمريكيًا وبندقية آلية، وفقا لـ«المصري اليوم».