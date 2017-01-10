حركة «أحرار الشام»: مسار «أستانا» مجهول وضبابي

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دمشق – حمّل المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية “أحمد قره علي” لروسيا المسؤولية المباشرة عن خرق قوات الأسد لاتفاق وقف اطلاق النار في سوريا.

وأوضح “قره علي” أن روسيا وبحسب الاتفاق هي الضامن لعدم خرق قوات الأسد وميليشيات إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مؤخراً مع الجانب التركي، حيث كان واضحاً منذ البداية أن الاتفاق لم يحدد آليات تحكم سلوك الميليشيات على الأرض، الأمر الذي جعله مهدداً بالانهيار.

وأشار “قره علي” بحسب «أورينت» إلى أن روسيا لم تسجل أي موقف يجسد قدرتها على إلزام ايران والنظام بوقف اطلاق النار، لافتاً إلى استمرار الميليشيات الشيعية محاولة اجتياح منطقة “وادي بردى” المحررة في ريف دمشق الغربي إلى جانب محاولة اقتحام نقاط في الغوطة الشرقية، وهي أمثلة واضحة على فشل روسيا في كبح تلك الميليشيات.

وشدد المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام على أن مسار “أستانا” مجهول وضبابي، ولا ننتظر منه أي نتائج، وذلك في ظل استمرار الاجرام الطائفي على أهلنا في وادي بردى والغوطة وإدلب ودرعا.