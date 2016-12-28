حركة الشباب الصومالية تسيطر على مقاطعة وسط البلاد

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مقديشو – سيطرت حركة الشباب الصومالية، اليوم الأربعاء، على مقاطعة موكوكوري في إقليم هيران وسط البلاد من يد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أميصوم) والقوات الحكومية الصومالية.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن عناصر حركة الشباب لم تواجه أية مقاومة خلال استعادتها للمقاطعة.

من جانبه، أوضح مسؤول عسكري صومالي أن القوات انسحبت من المقاطعة لأسباب خططية، متعهدًا بشن هجوم مضاد للسيطرة عليها مرة أخرى.

وتخوض “حركة الشباب” التي بايعت تنظيم “القاعدة”، معارك للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأسرة الدولية ومن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، وقد خسرت السيطرة على العاصمة عام 2011 قبل أن تخسر معاقل أخرى.