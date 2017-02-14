لبنان.. حريق في مبنى قناة الجديد نتيجة إطلاق مفرقعات نارية

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حركة أمل اللبنانية

رؤية 

بيروت – شب حريق في مبنى قناة الجديد اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق أنصار حركة أمل اللبنانية، نتيجة إطلاق مفرقعات نارية.

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