لبنان.. حريق في مبنى قناة الجديد نتيجة إطلاق مفرقعات نارية

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بيروت – شب حريق في مبنى قناة الجديد اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق أنصار حركة أمل اللبنانية، نتيجة إطلاق مفرقعات نارية.

وحاول العشرات من أنصار “حركة أمل” ورئيسها، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اقتحام مبنى قناة الجديد في العاصمة بيروت لليوم الثاني على التوالي.

وذلك احتجاجًا على ما يعتبره أنصار “أمل” إساءة لمؤسس الحركة الإمام موسى الصدر خلال حلقات أحد البرامج التي بثتها القناة.

ولم يمنع انتشار مئات قوات الأمن الداخلي والجيش الشبان الغاضبون من رشق المبنى بالحجارة ما أدى لكسر زجاج عدد من الغرف، والتهديد بإحراق المبنى.

وقد نفت مصادر قيادية في الحركة لوسائل إعلام محلية وجود قرار مركزي بالاعتصام أمام مبنى “الجديد”، وهو ما يعني استمرار هذه التحركات دون وجود نية لضبطها.