حريق محدود في إطارات طائرة عراقية بمطار جدة

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الرياض – نجحت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبد العزيز الدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار اليوم السبت في السيطرة على حريق محدود اشتعل في أحد إطارت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز B-777/3 قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405.

وقد اندلع الحريق بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة في الساعة ١٢ ظهراً، حسبما أورد موقع «سبق» الإخباري.

وأثناء وقوف الطائرة في الموقف المخصص لها؛ أبلغ قائدها عن تصاعد الدخان من عجلات الطائرة، وباشرت فرق الإطفاء والإنقاذ الحالة للسيطرة على الحريق المحدود فور توقف الطائرة على جسر الإركاب المتحرك في مجمع صالات الحج والعمرة.

وتمكنت الفرق المتخصصة من إخلاء 356 راكبا في زمن قياسي دون إصابات، وتم توجييهم لصالة الوصول لإنهاء إجراءات وصولهم.

وأكدت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي أنها تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين الأعزاء، وتحرص على توفير كل إجراءات الأمن والسلامة حيث تُجري فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار تجارب افتراضية بشكل أسبوعي للتعامل مع الحالات المماثلة في أقصر زمن ممكن حرصًا على سلامة المسافرين.