حقوقي دولي: ترامب إما أن ينجح ويصبح هتلر أو يفشل فيدخل السجن

رؤية – أشرف شعبان

القاهرة – علق المحامي والحقوقي نجاد البرعي، على سياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وتصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أنها قد تتسبب في سجنه.

وغرد البرعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: تقوم أمريكا على سياسة التفاهم بين الأحزاب وجماعات الضغط للوصول إلى حلول وسط، ترامب يغير المعادلة وإما أن ينجح ويصبح هتلر أو يفشل فيدخل السجن.

وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منع دخول جميع اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقي القرار تظاهرات عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة كما لاقى ادانات واسعة من العالم.