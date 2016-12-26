حقوق الإنسان في 2016.. انتهاكات وعنصرية وجرائم ضد الإنسانية

كتبت – رقية كامل

رغم محاولات منظمات حقوق الإنسان مد يد العون لمساعدة ملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم، ممن عانوا معاناة شديدة على أيدي حكوماتهم أو على أيدي الجماعات المسلحة، مر عام 2016 باعتدائات واضحة على الحقوق والحريات الأساسية.

وعلى الرغم من دعوة المنظمات لحكومات العالم لتوفير الدعم اللازم لحماية حقوق الأفراد، إلا أن بعض الحكومات تتعامل مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان كما لو كانت تشكل خطراً على الأمن أو القانون أو النظام.

أوروبا والولايات المتحدة.. عودة للعنصرية في 2016

بدأت الأزمة في الولايات المتحدة بعد مقتل خمسة من أفراد الشرطة على يد قناص فى ولاية تكساس الأمريكية، خلال مظاهرة احتجاجاً على مقتل شاب أسود على يد الشرطة.

وقد أثبتت التقارير الأمريكية الرسمية عنصرية شرطة مدينة “شيكاجو” بشكل صريح ومباشر، حيث أن 74% من مئات الأشخاص الذي أطلق عليهم ضباط الشرطة الرصاص في السنوات الأخيرة كانوا أمريكيين من أصول أفريقية، على الرغم من أن السود لا يمثلون سوى 33% من سكان المدينة .

وقد ارتفع عدد الأمريكيين من أصول أفريقية الذين سقطوا بيد الشرطةِ خلال العام إلى 136 شخصا، وبعد كل حادثة قتل، يخرج مئات المتظاهرين للاحتجاج حاملين شعار «حياة السود تهم».

ولم تقتصر العنصرية على السود فقط ففي الولايات المتحدة وفي عدة دول أوروبية استمرت حملات الكراهية ضد المسلمين، وتعرضت مساجد فيها لهجمات وتلقت أخرى رسائل تهديد، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه “جرائم كراهية”.

وكان هذا بجانب حظر النقاب والباس الإسلامي والبوركيني في عدة دول أوروبية، في انتهاك خطير وغير قانوني للحرية الشخصية.

تركيا.. انتهاكات حقوق الإنسان بالطريقة البوليسية

في 15 يوليو 2016 دبر فصيل من القوات المسلحة التركية بمعاونة حزب العمال الكردستاني انقلاب عسكري على الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد فشل الانقلاب تجاوز عدد المعتلقين والموقوفين والمفصولين 70 ألف مواطن، موزعين على قطاعات الجيش والأمن والقضاء والتعليم والإعلام، وموظفي مؤسسات الدولة ورجال دين والمدنيين من غير الموظفين.

وقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقرير يؤكد أن تركيا قد سجلت رقما قياسيا في عدد الصحفيين المعتقلين حول العالم، منذ بدأت اللجنة رصد حالات حبس الصحفيين عام 1990.

وعلى المستوى العالمي، فإن عدد الصحفيين المحبوسين في 1 ديسمبر عام 2016 بلغ 259، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق، مقابل 199 صحفيا عام 2015، و232 صحفيا عام 2012 وهو أعلى رقم مسجل سابقا.

وقد فتحت عملية التطهير التي بدأها أردوغان أسئلة عن تعطش النظام للانتقام وانتهاكه لحقوق الإنسان وعدم إجراء محاكمات عادلة وعدم احترام حرية التعبير.

كما أكدت تقارير أممية أن قانون الطوارئ الذي يتم تطبيقه يساعد في ارتكاب أعمال التعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والانتهاكات الجنسية، والتهديد بالاغتصاب.

سوريا والعراق.. خطوات بطيئة نحو الهلاك

في الوقت الذي يتدهور فيه الحال نتيجة القصف والحصار، ركزت التقارير الأممية على مدينة حلب السورية، حيث لا تتوقف الطائرات الروسية والسورية عن إمطار المدينة وتدمير المستشفيات والمدارس، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن المدينة أصبحت تقريبا “بلا طعام”.

وتظهر شهادات سكان حلب أن النقص الحاد في الغذاء والماء والمواد الطبية مستمر، وقد ناشدت جمعيات حقوق الإنسان جميع الأطراف فورا بتسهيل وصول المساعدات، كما تقضي قوانين الحرب، حيث يعيش حوالي 4.9 مليون شخص في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقد أكدت تقارير حقوقية إن ازدياد الهجمات بالأسلحة الحارقة في سوريا، يجب أن يدفع الدول لوضع قيود حقيقية تدين الهجمات بهذه الأسلحة وتهتم بحماية المدنيين.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 12 ألفا و679 شخصا، بينهم نحو مئتي طفل وامرأة، قضوا في سوريا جراء التعذيب، وإن 99% من تلك الحالات كانت بيد قوات النظام السوري.

أما عن العراق فقد أظهرت التقارير تصاعد أعمال العنف فيها بشكل مضاعف خلال الأشهر الأخيرة من العام 2016، (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر).

وقد ركزت التقارير الحقوقية في 2016 على الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال، حيث وثقت “هيومن رايتس ووتش” 29 حالة شمالي العراق، بينها “قوات الدفاع الشعبي” و”وحدات مقاومة سنجار”، وحزب العمال الكردستاني.

وقال أطفال تحت 15 عاما ينتمون إلى الجماعتين لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إنهم شاركوا في القتال، فيما قال آخرون إنهم كانوا يعملون في نقاط تفتيش أمنية أو ينظفون الأسلحة ويحضرونها.

وقد تسببت اشتباكات الموصل ومحافظة نينوي في فرار 90 ألف مدني على الأقل من مدن بلا كهرباء أو غذاء، كما تعرض الفارون من مدينة الفلوجة إلى انتهاكت بالغة على يد الحشد الشعبي.

ووفقا لتقارير الـ”يونيسيف”، فر 35 ألف طفل من مدينة الموصل، منذ بدأ الجيش النظامي عملية استعادة المدينة من تنظيم داعش في أكتوبر.

ويتعرض الأطفال العراقيون إلى مخاطر وانتهاكات، تتنوع بين “الموت، والإصابة، والعنف الجنسي، والتجنيد القسري في الاقتتال، والاختطاف”.

نزاعات ومجاعة وكوليرا .. ظلال الموت تفترش أرض اليمن

مع استمرار الحرب باليمن وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، تفاقمت المعاناه وتضخمت، حيث ذكرت منظمات أممية أن حوالي 19 مليون نسمة من أصل 26 مليون، بحاجة لمساعدات إنسانية، و7 ملايين منهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتناولون الوجبة القادمة أم لا.

وارتفعت نسبة سوء التغذية في اليمن إلي حد المجاعة، حيث أثبتت التقارير أن 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية وبحاجة إلى العناية العاجلة، وإن 462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي زيادة كبيرة تصل إلى 200%.

أما عن الكوليرا فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الافتقار إلى مياه الشرب النظيفة تسبب في تفشي وباء الكوليرا بين الأطفال.

وقد أكدت المصادر أن تكدس القمامة وطفح مياه الصرف الصحي وانتشار الحشرات، هي كلها عومل تساعد في انتشار الكوليرا،وتتعاون اليونيسف مع الصليب الأحمر لرفع مستوى الاستجابة لوقف تفشي المرض.

أما عن مشكلة النازحين فهي جزء لا يتجزأ من المعاناة الإنسانية في اليمن، إذ قدرت المنظمات الدولية أعداد النازحين بـ3 ملايين شخص يسكن أقل من نصفهم في مخيمات وظروف إنسانية صعبة.

ميانمار.. جرائم ضد الإنسانية

وفي ميانمار، تفاقمت أزمة مسلمي الروهينغيون المستمرة منذ سنوات بتمييز ممنهج وانتهاكات لحقوق الإنسان قد يصل لجرائم ضد الإنسانية.

ووفقا للتقارير، تم تدمير أكثر من ألف منزل في قرى مسلمة في ما يوصف بـ”تطهير عرقي” منذ 2012.

جنوب السودان .. انتهاكات إنسانية وعنف جسدي للسيدات

عانت المرأة في 2016 بجنوب السودان من انتهاكات وعنف جنسي واعتقالات تعسفية، وقد أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الوضع يزداد سوءا للاستخدام الكثيف للاغتصاب كأداة لبث الرعب وكسلاح حرب.

وقد أكدت المصادر والمنظمات الحقوقية أن الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة يسمح لها باغتصاب النساء على شكل مكافأة أو راتب.

وفي النهاية.. لم تفرق انتهاكات حقوق الإنسان بين دول متقدمة ودول نامية، فقد تصدرت روسيا وإيران والصين قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحريات مع ازدياد الرقابة.

وقد أحبطت كثير من الحكومات عمداً تحركات الأمم المتحدة لمنع وقوع الفظائع على نطاق واسع أو لمحاسبة الجناة، كما رفضت هذه الحكومات توصيات الأمم المتحدة لتحسين وضع حقوق الإنسان في بلدانها، أو أظهرت استخفافاً تاماً بها.