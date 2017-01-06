حكومة الاحتلال ترحب بإدانة الكونجرس لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

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القدس المحتلة – صرحت مصادر أمنية إسرائيلية اليوم الجمعة، أن الحكومة ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، نهاية ديسمبر الماضي، يطالب تل أبيب بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال يوفال روتيم، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح صحفي، إن «التصويت هو خطوة هامة أخرى في التأكيد على موقفنا بأن قرار مجلس الأمن 2334 ما كان يجب أن يمر أبدًا».

وفي جلسة مجلس النواب الأمريكي عقدت، مساء الخميس، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية ولا يملك قوة القانون، ولا تعتبر الوثيقة التي تبناها مجلس النواب، وقد يتبناها مجلس الشيوخ، ملزمة قانونيًا.