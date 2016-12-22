«حماس»: المقاومة قد تفاجئ الاحتلال بطائرات مقاتلة

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القدس المحتلة – قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، روحي مشتهى، إن المقاومة الفلسطينية قد تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي بطائرات تقصف في أي مواجهة قادمة.

وأضاف “مشتهى”، خلال لقاء بثته قناة الأقصى الفضائية: إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بعد حرب العصف المأكول استطلاع ما لدى حركة حماس من قوى عسكرية، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية شكلت حالة ردع للعدو الإسرائيلي في القطاع.

وفيما يتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أوضح القيادي في الحركة، أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن مقابل الجنود المأسورين لدى حماس.

وأكد “مشتهى”، أنه لن تكون هناك صفقة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي دون أن يلتزم بشروط صفقة وفاء الأحرار، ودون أن يدفع ثمنًا باهظًا مقابل جنوده المأسورين.

(وكالات)