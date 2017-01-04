حماس تعلن المشاركة في «تحضيرية» المجلس الوطني

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غزة – أعلنت حركة “حماس”، اليوم الأربعاء، موافقتها على المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، المقرر عقده في العاشر من الشهر الجاري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة “حماس”، إن الحركة وافقت بعد مشاورة الفصائل على المشاركة باجتماعات اللجنة التحضيرية بالمجلس الوطني الذي سينعقد اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني في بيروت، حسبما أوردت وكالة “معا” للأنباء.

وكانت حركة “حماس” ترفض عقد جلسة للمجلس الوطني بصيغته الحالية، واشترطت ضرورة التزام حركة فتح بجميع اتفاقات المصالحة الموقعة والعمل على إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد منتخب يمثل الكل الفلسطيني.