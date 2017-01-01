حماس: تلبية شروطنا السبيل الوحيد لإطلاق الجنود الإسرائيليين

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القدس المحتلة – أكدت حركة حماس، أن إسرائيل عليها الاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية، للإفراج عن جنودها الأسرى في قطاع غزة، رافضة إعلان إسرائيل تشديد بعض الإجراءات بحق شهدائها للضغط عليها.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) خلال اجتماع طارئ، هو الأول من نوعه، مساء الأحد، لبحث مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة، عدم إعادة جثامين الشهداء منفذي العمليات التابعين لحركة حماس، ودفنهم في مقابر الأرقام.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إنه ليس أمام الحكومة الإسرائيلية خيار في موضوع جنودها الأسرى في قطاع غزة سوى الاستجابة لشروط المقاومة.

وأضاف قاسم، أن “القرار سلوك إسرائيلي انتقامي ينتمي إلى الأفعال الهمجية التي تقوم بها العصابات الخارجة عن القانون”، وفقا لـ«24».