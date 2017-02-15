حماس: حريصون على علاقة مميزة مع إيران

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القدس المحتلة – أكدت حركة حماس حرصها على علاقة مميزة مع إيران، مشيرة إلى أن علاقتها معها لم تنقطع في أي وقت من الأوقات.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، قال الناطق باسم حماس، حسام بدران، إن “علاقة حركته لم تنقطع مع إيران في أي فترة من الفترات السابقة”، مؤكداً حرصه على توطيد علاقة حركته مع إيران أكثر، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

وأضاف بدران: “نبني علاقاتنا الخارجية عموماً على قاعدة المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، ونتعاون في كل ما يمكن أن يخدم قضية فلسطين ودعم مقاومتها”.

وحول زيارة وفد رفيع المستوى من حماس لطهران، أكد أن الزيارة تأتي في إطار المشاركة في مؤتمر “دعم الانتفاضة” المنعقد في طهران، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقة مع إيران.