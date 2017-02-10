حمامات «سفينة فضاء آبل» من وحي آيفون

رؤية

كاليفورنيا – كشفت شركة أبل خلال الفترة الماضى عن عدد من الصور التى تستعرض مراحل تطور مقرها الجديد الذى تطلق عليه سفينة الفضاء، ووفقا لأحدث المعلومات، فتصميم المقر هو أهم ما اهتمت به شركة أبل، فلم تغفل الشركة الأمريكية أدق التفاصيل، للدرجة التى دفعتها لتصميم الحمامات على شكل هاتف آيفون.

وسرب مدير سابق بأبل بعض المعلومات عن المقر الجديد للشركة الأمريكية، موضحا أن أزرار المصاعد تشبه الزر الرئيسى بهواتف آيفون، فهو المنتج الأشهر والأهم بالنسبة للشركة، مشيرا إعطاء أبل اهتماما بالغا لتصميم هذا المقر الذى تخطط ليكون الأهم والأفضل فى العالم.

ويبدو أن اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالتصميم، والاهتمام البالغ بالتفاصيل قد يؤدى إلى المزيد من التأخير فى موعد الانتهاء من المقر، الذى كان من المقرر افتتاحه عام 2015.