«حماية المنافسة» يلزم الكاف بحق برزنتيشن في بث بطولة إفريقيا بمصر

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القاهرة – قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رسميًا، إلغاء التعاقد بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة لاجاردير سبورت فيما يخص السوق المصري وما ينتجه من آثار داخل مصر، وأخطر الجهاز بهذا الشأن خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ القرار.

وبخصوص البطولة الإفريقية التي ستقام في شهر يناير الجاري، أعلن جهاز حماية المنافسة إلزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعطاء حقوق البث المباشر والتلفزيوني والفضائي لتلك البطولة لشركة أخرى تقدمت بالفعل بعروض لبث البطولة داخل مصر، مع استمرار مؤسسة بي إن الإعلامية في عرض فعاليات تلك البطولة استثنائيًا.

وأضاف الجهاز أن ذلك حفاظًا لحق المشاهد المصري من الحصول على حق مشاهدة البطولة في ظل أجواءٍ تنافسية تتيج له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار وحماية لحق الشركات التي خرجت بالفعل من سوق بث البطولات الأفريقية واستثماراتها في القطاع.

يذكر أن الشركة التي تقدمت لعروض بث مباريات البطولة الإفريقية هي “برزنتيشن”، ويعني ذلك أن الاتحاد الإفريقي بات ملزم رسميًا وطبقًا لقرار جهاز حماية المنافسة المصري بمنح حقوق البث المباشر والتليفزيوني والفضائي لشركة “بريزنتيشن”.