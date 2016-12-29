حملة أمنية مكثفة ليلة رأس السنة في جميع أنحاء الأردن

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – أعلن جهاز الأمن العام الأردني، استمرار الحملات الأمنية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك تفعيل الخطط الأمنية اللازمة خاصة مع اقتراب الاحتفالات برأس السنه الميلادية.

وبموجب ما أعلنه مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، سيتم تفعيل نقاط الغلق لفرض القانون ومنع الجرمية وإلقاء القبض على المطلوبين، مؤكدا على المضي في تقديم الخدمة الأمنية والشرطية والانسانية للمواطنين ولكل من تطأ قدماه أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

كما وسيتم فرض انتشار أمني في الأماكن العامة والأسواق والتجمعات وأماكن الاحتفالات، تجنبا لوقوع أي تهديدات محتملة.

ودعا السعودي المواطن الأردني لأن يكون شريكا رئيسي في العملية الأمنية.

وقال ” المواطن رديف رئيس لرجل الأمن العام بما يقدمه من معلومات واقتراحات تسهم وبشكل فعال في مساندة رجل الأمن العام”.

وأكد السعودي في بيان تلقت ” رؤية الإخبارية ” نسخة منه، ملاحقة الجريمة بكل اشكالها اضافة الى مطاردة وتضييق الخناق على قوى الشر والظلام خوارج العصر وضربهم بيد من حديد ، لتكون المملكة الأردنية الهاشمية مقبرة لاولئك الشرذمة الضالة عن طريق الحق.

وشهد الأردن، مؤخرا، هجمات إرهابية في مناطق الجنوب استشهد إثرها عدد من أفراد الأمن ومواطنين، وقتلت سائحة كندية، فيما قتل عدد من المسلحين، كان آخرهم أمس الأربعاء باشتباك مسلح وقع بمنطقة الشوبك في لواء معان جنوبي المملكة.