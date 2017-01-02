حياة القاهريين اليومية في «رسائل سبتمبر»

رؤية

الرباط- يصدر قريبا عن دار توبقال المغربية للنشر، رواية “رسائل سبتمبر” للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، تدور أحداثها في القاهرة خلال شهر سبتمبر اللاحق على أعوام الثورة، حينما تنتشر في المدينة بشكل مباغت رسائل غامضة تتسبب في اضطراب ولغط كبيرين بحياة القاهريين اليومية وتدفع أهل المدينة نحو أسئلة مربكة عن مسار حياتهم.

وتعد رواية “رسائل سبتمبر” هى العمل الثالث للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، بعد رواية “رائحة مولانا”، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمجموعة القصصية “فى مواجهة شون كونرى”، الصادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع.

جدير بالذكر أنه صدر للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، مجموعة قصصية لم تنشر بعد بعنوان “أحلام الدوبلير” وهى التى فازت فى مسابقة أخبار الأدب لعام 2015، وقام بتصميم غلاف رواية “رسائل سبتمبر” الفنان المغربى ماحى بينبين.