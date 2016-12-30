خادم الحرمين يأمر بعلاج التوأم المصري الملتصق في السعودية

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القاهرة – أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بنقل التوأم المصري الملتصق “منه و مي” ابنتي المصري، إسلام صقر، من مصر العربية إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لإجراء الفحوصات اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ”عكاظ”، “إن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين، تعد امتداداً لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني، وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة، المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

جدير بالذكر، أن التوأم تلتصقان بمنطقة الرأس من جهة الخلف، وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ، وفقا لـ«المصري اليوم».