خاطفو الطائرة الليبية يطلقون سراح الركاب ويبقون على الطاقم

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فاليتا – صرحت مصادر أمنية من مالطا أن قائد الطائرة الأفريقية المختطفة في مالطا أبلغ السلطات الليبية في طرابلس باختطافها، وأن خاطفو الطائرة يقولون إنهم من مجموعة تسمى «الفاتح الجديد».

ووفقا لما نقلت وكالة «الأناضول»، بدأت جهات ليبية في التفاوض مع الخاطفين فور هبوط الطائرة التي انطلقت من سبها باتجاه طرابلس قبل أن يتم إجبارها على التوجه إلى مالطا، وأكدت مصادر أن خاطفا الطائرة لديهما قنابل يدوية ويهددان بتفجيرها.

وقد نقلت «سكاي نيوز» أن الخاطفين أطلقوا سراح ركاب الطائرة المختطفة وأبقوا على الطاقم.

وأكد الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أن خاطفو الطائرة يطالبون بتأمين ممر آمن للمسلحين المتبقين في قنفوذة في مدينة بنغازي، وطالبوا بإطلاق سراح معتقلين في ليبيا.