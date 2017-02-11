خبير اقتصادي مصري: الدولار سيصل إلى 11 جنيهًا في يوليو المقبل

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القاهرة – قال حمدى الجمل، المتخصص فى الشؤون الاقتصادية، إن الدولار سيصل سعره من 11 إلى 13 جنيهًا عقب يوليو 2017.

وأضاف الجمل، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه توقع منذ قرار تعويم الجنيه أن يكون هناك حالة من التذبذب فى أول 6 أشهر بعد التعويم.

وأرجع الخبير الاقتصادى، سبب توقعاته إلى انتهاء قسط كبير من المشاريع القومية، إضافة لعودة حركة السياحة، حتى أنه فى يوم 23 فبراير الجارى ستعود السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر، بالإضافة إلى قدرة الدولة على طرح سندات عالمية طرحت 3 مرات، وكل هذا يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

واشترط الجمل، من أجل استمرار هذه الخطة، أن يكون هناك رقابة على الأسواق، بالإضافة إلى استمرار العوامل الخارية الأخرى المرتبطة بالاقتصاد العالمى، وذلك بحسب «مبتدا».