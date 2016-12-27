خطأ بشري وراء حادث سقوط طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي

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بوغوتا – قال مسئولون من لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الكولومبية والتي كانت تقل أعضاء فريق كرة القدم نادي شابكوينسي البرازيلي، اواخر شهر نوفمبر الماضي، إن الحادث كان ورائه خطأ بشري يتمثل في فشل الطيار في التزود بالوقود الكافي لرحلته.

وبحسب موقع «ديلي ستار» البريطاني، أضاف المسؤولون أن قائد الرحلة اللاتينية المنكوبة أيضا لم يبلغ عن توقف محرك الطائرة نتيجة نقص الوقود حتى بعد فوات الأوان.

ونفى مسئول السلامة الجوية الكولومبي، العقيد فريدي بونيلا، وقوع أي عطل تقني في الطائرة ولم ينتج كذلك اخطاء على مستوى إدارة الشركة للرحلة وتنظيم خطط الطيران من قبل السلطات في بوليفيا، لكن الحادث وقع نتيجة خطأ بشري.

وقال «بونيلا» إلى جانب عدم وجود وقود، كانت الطائرة تحمل على متنها وزن يقرب من 400 كجم ولم يكن مصرح لها أن تطير على الارتفاع الذي حلقت عليه قبل تحطمها.

وحسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، لقي 75 راكبا مصرعهم فيما نجا 6 آخرين من حادث تحطم الطائرة الكولومبية من طراز «بى ايه اي 164» والتي كانت تقل أعضاء فريق كرة القدم نادي شابكوينسي البرازيلي، أواخر شهر نوفمبر الماضي.